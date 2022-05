Home

23 Maggio 2022

Blocco Chiccaia, possibile revoca dei finanziamenti? Lo chiede la Lega, oggi sarà ascoltato il presidente di Casalp

Livorno 23 maggio 2022

Oggi alle 15 nella seduta della Quinta Commissione Consiliare (Politiche Sociali) convocata dal presidente Daniele Tornar si discute l’Interpellanza istanza di invito in audizione del Presidente di CASALP S.p.a., Dott. Architetto Marcello Canovaro presentata dai consiglieri comunali Lega Costanza Vaccaro, Gianluca Di Liberti e Carlo Ghiozzi

L’istanza riguarda 60 alloggi di Via Giordano Bruno e 54 alloggi del blocco della Chiccaia

I tre consiglieri comunali ricostruiscono la storia dei due interventi:

“Relativamente ai 60 alloggi in via Giordano Bruno, quasi nove anni or sono, con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 803 del 30-09-2013, fu approvata una proposta di intervento presentata dal Comune di Livorno attraverso CASALP Spa, con una copertura finanziaria complessiva pari ad euro 9.265.648, per la ricostruzione di tre edifici per totali n. 60 alloggi, previa demolizione di alcuni vecchi fabbricati fatiscenti;

relativamente ai 54 alloggi la Chiccaia nel rione Shangay, quasi sei anni or sono, il programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al dpcm 25/5/2016, ha finanziato l’intervento di ricostruzione dell’isolato 417 nel quartiere Shangay a Livorno.

Considerato che sono passati precisamente due anni dalla presentazione al Comune, da parte di Casalp; dei progetti definitivi relativi ai due interventi, al fine del rilascio del permesso di costruire, e che da allora tali pratiche edilizie sono andate disperse nel più fitto oblio;

ad oggi non sono stati ancora approntati i progetti esecutivi, necessari per predisporre i bandi per l’appalto, e quindi siamo ancora ben lontani dall’appalto e dall’apertura dei cantieri”.

“Visto il pericolo incombente di revoca dei finanziamenti, in special modo per il programma della Chiccaia, in conseguenza delle rigorose prescrizioni relative ai tempi di esecuzione che obbligano all’ultimazione dell’intervento nel corso del prossimo anno, ipotesi questa del tutto irrealistica. – Continuano i consiglieri della Lega. – e valutato che tempi burocratici palesati per la completa attuazione dei due programmi d’edilizia sociale sono intollerabilmente prolungati, specialmente se rapportati agli drammatici bisogni della cittadinanza, alla necessità d’alloggi per alcune fasce d’utenza svantaggiate, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche a seguito della crisi pandemica.

A rispondere alle domande della Lega e a far luce su una eventuale perdita dei finanziamenti pubblici, verrà ascoltato in audizione il Presidente di CASALP S.p.a., Dott. Architetto Marcello. Qui il link per seguire la diretta dal canale del Comune di Livorno

