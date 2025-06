Home

4 Giugno 2025

Livorno 4 giugno 2025 “Blocco del memorandum Italia Israele e riconoscimento dello stato della Palestina” lo chiedono l’Anpi, partiti politici e associazioni

Martedì 3 Giugno si sono trovati, presso la sede dell’Anpi, associazioni e partiti per parlare della situazione palestinese. Ritengono inaccettabile ciò che sta avvenendo in Palestina con

il continuo massacro di civili, bambini, donne, vecchi, che Gaza sta subendo da tempo, sull’uso della fame come arma di guerra, sull’esodo forzoso della popolazione di Gaza, sul disegno perverso della pulizia etnica in Cisgiordania.

In conseguenza di ciò le associazioni e le forze politiche presenti, hanno convenuto che debbono essere intraprese iniziative comuni al fine di coinvolgere la popolazione livornese su questi obiettivi imprescindibili:

il cessate fuoco immediato su Gaza.

l’immediata ripresa della distribuzione degli aiuti umanitari alle popolazioni attraverso le organizzazioni internazionali,

l’immediata liberazione degli ostaggi,

la liberazione dei prigionieri politici nelle carceri di Israele,

il riconoscimento dello Stato di Palestina,

il blocco del memorandum Italia e Israele,

il blocco degli accordi di collaborazione militare, commerciale e di ricerca con Israele.

Nei prossimi giorni ci ritroveremo per programmare iniziative immediate e di lungo periodo, auspicando che a queste aderiscono altre realtà che non erano presenti. E’ possibile aderire scrivendo a: anpiprovincialelivorno@gmail.com.

Presenti: Le associazioni antifasciste (Anpi, Anppia e Aned), Istoreco, Legambiente, Emergency, Giovani Democratici, Arci Livorno, Potere al Popolo, Cambiamenti, CGIL, Partito Democratico, Italia Viva, Livorno Civica.

Rifondazione Comunista e Unione Inquilini hanno dato la loro adesione preventiva, anche se non presenti alla riunione.