Blocco del termovalorizzatore, il PD loda la gestione Aamps e il trasferimento a Retiambiente

26 Giugno 2023

Livorno 26 giugno 2023 – Blocco del termovalorizzatore, il PD loda la gestione Aamps e il trasferimento a Retiambiente

La tutela della salute e dell’ambiente sono valori fondanti della nostra azione politica – dichiara Federico Mirabelli; Segretario Partito Democratico Unione Comunale di Livorno e prosegue:

Dinanzi all’esito delle analisi ambientali fatte da Arpat, sulle scorie prodotte dal termovalorizzatore; condividiamo le misure cautelative intraprese da AAMPS come lo spegnimento controllato dello stesso impianto.

Come Partito Democratico auspichiamo che in tempi rapidi si possano nuovamente effettuare nuove analisi ambientali per comprendere con certezza la pericolosità delle suddette scorie.

La criticità che si è aperta sui rifiuti era imprevedibile, soprattutto alla luce dei risultati delle analisi ambientali promosse da AAMPS nel mese di gennaio dalle quali non emersero valori fuori dai limiti.

In questo scenario la partecipata del Comune di Livorno è riuscita a rispondere positivamente alla necessità di smaltimento delle scorie, oggi classificate come pericolose, e dei rifiuti urbani.

Non ci saranno dunque disservizi sulla raccolta differenziata dei rifiuti e ricadute sulla Tari.

Questo anche grazie alla scelta fatta dalla Giunta Salvetti di fare rientrare AAMPS dentro Retiambiente.

