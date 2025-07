Home

8 Luglio 2025

Blu Livorno, domani la consegna dei premi

Livorno, 8 luglio 2025

Il gran giorno della consegna effettiva dei premi Blu Livorno è arrivato. I nomi dei vincitori sono stati anticipati in occasione della cerimonia conclusiva della prima edizione della Biennale del mare e dell’acqua e sono: Carlo Ratti, Giovanna Vitelli e Donatella Bianchi.

I premi sono un riconoscimento a tre rappresentanti del mondo accademico, produttivo e giornalistico che si sono distinti per la loro attenzione alle tematiche poste al centro della Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno.

L’evento di consegna si terrà mercoledì 11 luglio alle ore 18.30 nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale. Sarà il sindaco Luca Salvetti a conferire il premio ai tre vincitori.

In occasione dell’edizione 2027 seguiranno altri riconoscimenti a coloro che si stanno distinguendo per il loro apporto alla valorizzazione e alla difesa del mare e dell’acqua.

I premiati

Carlo Ratti,

architetto e urbanista, è pioniere delle Smart Cities. E’ docente di Practice of Urban Technologies and Planning presso il Massachussets Institute of Technology (MIT) di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab. E’ inolte professore ordinario al Politecnico di Milano dove insegna Strategic vision for the building engineering of the future. La rivista Esquire lo ha inserito tra i “Best & Brightest”, Forbes tra i “Namesyou need to know” e Wired nella lista delle “50 persone che cambieranno il mondo”. Fast Company lo ha nominato tra i “50 designer più influenti d’America” e Thames & Hudson tra i “60 innovatori che definiranno il nostro futuro creativo”

Giovanna Vitelli

è la presidente di Azimut Benetti, Dopo aver esercitato la professione legale in materia societaria, nel 2023 ha assunto la presidenza del Gruppo succedendo al padre dopo un lungo periodo di attività in azienda dedicato soprattutto al prodotto. Sin dall’inizio del suo percorso imprenditoriale, Giovanna Vitelli ha esplorato nuove frontiere del design nautico, incoraggiando uffici tecnici e designer a ripensare gli spazi di bordo per offrire agli armatori di oggi yacht che rispondano a uno stile di vita più contemporaneo, incentrato sulla socialità, l’eleganza e la vicinanza al mare. Ha avviato un percorso di rafforzamento della cultura manageriale e della governance, istituendo la Azimut|Benetti Group Corporate Academy, finalizzata alla formazione e alla crescita professionale.

Donatella Bianchi,

giornalista e conduttrice televisiva, è nota al grande pubblico soprattutto per la trentennale conduzione del programma TV Linea Blu, in onda su Rai 1. Dal 2014 al 2022 è stata presidente del WWF Italia e dal 2019 al 2024 Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nel 2009 la giornalista aveva approfondito il tema marino nel suo primo libro, Storie dal Mare, e tre anni più tardi era tornata sugli scaffali delle librerie con una nuova pubblicazione, Le 100 perle del mare italiano. Tra i sui altri progetti, L’eredità del mare, un volume in cui ha messo in luce l’importanza della salvaguardia dell’ecosistema marino. Nel 2010 Donatella Bianchi ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

