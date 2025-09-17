Blu Navy e CONI, Tenerini (FI): accordo fondamentale per lo sport elbano, Regione ancora assente

Home

17 Settembre 2025

Livorno 17 settembre 2025

Accolgo con grande soddisfazione l’accordo tra CONI Toscana e Blu Navy che permetterà ad atleti, accompagnatori e sostenitori di raggiungere l’Isola d’Elba a tariffe agevolate. Dopo la scadenza delle precedenti convenzioni, il rischio era quello di penalizzare fortemente giovani, associazioni e società sportive, con partite annullate e manifestazioni compromesse.

Un ringraziamento va alla compagnia Blu Navy per la sensibilità dimostrata e al CONI Toscana per l’impegno, in particolare al delegato provinciale Giovanni Giannone, che ha seguito con determinazione questa vicenda.

Resta però un rammarico: la Regione Toscana non ha fatto la sua parte. Sarebbe stato compito della Regione garantire la continuità delle convenzioni all’interno del bando sul trasporto marittimo, così da tutelare la mobilità sportiva e la pari opportunità per chi vive e si muove sull’isola.

Anche questa vicenda dimostra quanto la gestione del centrosinistra in Regione sia stata fallimentare, incapace di difendere i diritti e le esigenze dell’Elba. Noi crediamo in una Toscana diversa, che non lasci mai soli i giovani e lo sport, nemmeno di fronte al mare che separa.