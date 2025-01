Rosignano (Livorno) 15 gennaio 2025 Blue Wave Rosignano: Lucrezia Bottacci vola ai Criteria Nazionali. Ottime prove degli altri atleti nelle qualificazioni regionali

Continua nel migliore dei modi l’avventura nel mondo del nuoto agonistico locale della Blue Wave Rosignano.

Domenica scorsa gli atleti degli Esordienti C (Bucila Otilio, Errico Bianchi Lyon, Franceschini Giulia, Galasso Gabriele, Pagni Mattia, Peccianti Cecilia, Stirbu Emily, Teodor Mathias, Turini Mattia) e della Categoria (Bottacci Lucrezia, Cantini Elia, D’Ascenzi Emma, Falorni Zoe, Keta Noemi, Marini Lorenzo, Palaj Alessia, Paternostro Gaia, Stellati Gabriele, Timus Alexandra), hanno ottenuto dei tempi ottimali propedeutici alle qualificazioni per il campionato regionale invernale.

Gli esordienti C hanno avuto il loro esordio stagionale alla piscina “Lombardi” di Follonica e nonostante l’emozione fosse tanta, hanno tutti dimostrato una decisa competitività nonchè una grande voglia di emergere.

I ragazzi della Categoria, di scena invece alla piscina “Bastia” di Livorno, hanno dato come sempre il massimo con considerevoli nonchè promettenti miglioramenti nei diversi stili.

Tra di loro c’è già un’atleta che grazie al tempo di 2 minuti e 25 secondi nei 200 metri “farfalla” si è qualificata con largo anticipo ai “Criteria Nazionali” ovvero; l’evento giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto a cui gli atleti aspirano per provare a spiccare il volo verso il nuoto dei grandi, per età e dimensione.

E’ Lucrezia Bottacci, classe 2012, che, attualmente, con questo tempo (per qualificarsi, infatti, doveva ottenere un tempo al di sotto dei 2 minuti e 30 secondi), è la prima atleta in assoluto a livello italiano per la sua età.

Estremamente orgogliosa la Presidente, Silvia Pagliarini che, grazie a Lucrezia e, di conseguenza, all’allenatore Alberto Antonelli nonché a tutto il consiglio direttivo, può vantarsi di essere a capo di questa piccola nonché sconosciuta società e che il nome della Blue Wave Rosignano possa già circolare in un contesto nazionale, cosa inimmaginabile se si considera che è stata fondata solo nel settembre scorso.