Blue Wave Rosignano: Marzo di successi per gli esordienti

17 Marzo 2025

Blue Wave Rosignano: Marzo di successi per gli esordienti

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 marzo 2025 Blue Wave Rosignano: Marzo di successi per gli esordienti

Continua a gonfie vele la rotta del nuoto agonistico della Blue Wave Rosignano. Dall’inizio di questo mese gli atleti della Categoria (Bottacci Lucrezia, Cantini Elia, D’Ascenzi Emma, Falorni Zoe, Keta Noemi, Marini Lorenzo, Palaj Alessia, Paternostro Gaia, Stellati Gabriele, Timus Alexandra) e degli Esordienti B (Bonsignori Caterina, Cagnano Sofia, Camilloni Kevin, Ciompi Camilla, Costanzo Agnese, D’Angelo Aurora, Dmytruk Amir, Gelmi Tommaso, Nieri Jacopo, Pagni Ernesto, Ruakis Illia, Sarri Edoardo, Venturi Aurora) hanno portato a casa diversi piazzamenti nel corso del “Campionato Regionale Toscano” invernale sia a livello individuale che di squadra. Domenica 3 marzo infatti, alla fine di tre giorni intensi e carichi di emozioni, la Categoria “Ragazze” Junior e cadette hanno tutte avuto miglioramenti cronometrici e spunti di crescita acquatica e personale tra cui Lucrezia Bottacci che conferma il suo “trend” positivo nonché propedeutico alle gare nazionali di Riccione di fine mese vincendo una medaglia d’argento e una di bronzo rispettivamente nella specialità 200mt e100mt “Farfalla”.

La settimana successiva, invece, gloria per Gabriele Stellati che ottiene una prestigiosa medaglia d’argento nella specialità 100 mt “Rana”. In attesa di una conferma ufficiale da parte della Federazione Italiana Nuoto, anche lui potrebbe avere la possibilità di accedere ai “Criteria” di Riccione unitamente alla già qualificata Lucrezia. Gli altri componenti della squadra, comunque, hanno permesso alla Società di classificarsi 15° su 26, nonostante l’esiguo numero degli atleti della piccola Blue Wave al cospetto delle altre. Il 16 marzo, invece, a fare la differenza sono stati i ragazzi degli Esordienti B che, grazie ai loro piazzamenti, hanno consentito alla loro Società di piazzarsi 19° su 26. In evidenza Aurora Venturi e Amir Dmytruck vincenti nei 100mt Stile libero.

Da segnalare anche il 4^ posto di Tommaso Gelmi nei 100mt “Dorso” e il 5^ posto di Agnese Costanzo nei 100mt “misti”. Infine, non meno degni di nota sono le “giovani leve” ovvero i ragazzi degli Esordienti C (Bucila Otilio, Errico Bianchi Lyon, Caldariera Patrick Franceschini Giulia, Galasso Gabriele, Pagni Mattia, Peccianti Cecilia, Picchianti Leonardo, Stirbu Emily, Duminica Teodor, Turini Mattia) che il 9 marzo, nella piscina di Pontedera, hanno avuto tempi ottimali nonché promettenti per un brillante percorso di crescita agonistica. Continua l’orgoglio della Presidente, Silvia Pagliarini che riconosce, in qualsiasi circostanza, il pregevole lavoro profuso da Irene Bartolini allenatrice degli Esordienti C e B, e di Alberto Antonelli, allenatore dinamico e poliedrico degli Esordienti A e dei ragazzi della Categoria.

Gratitudine infinita anche a tutto il Consiglio direttivo che, grazie al loro continuo sforzo, e spinto da pura passione, sta rendendo questa piccola nonché sconosciuta società a dei livelli inizialmente inimmaginabili ma che stanno consentendo alla Blue Wave Rosignano di affermarsi in contesti regionali e nazionali nonostante sia stata fondata solo nel luglio 2024. Prossimo appuntamento di rilievo sarà il “Campionato Regionale Toscano” per gli Esordienti A che si impegneranno a difendere i colori della Blue Wave nel prossimo fine settimana a Livorno.