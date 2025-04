Home

Blue Wave Rosignano: ottimo debutto ai Criteria di Riccione e a Livorno esordienti a “Sugli Scudi”

2 Aprile 2025

Blue Wave Rosignano: ottimo debutto ai Criteria di Riccione e a Livorno esordienti a “Sugli Scudi”

Blue Wave Rosignano: ottimo debutto ai Criteria di Riccione e a Livorno esordienti a "Sugli Scudi"

Continua arrembante il cammino nel nuoto agonistico della Blue Wave Rosignano. Per la piccola società fondata solo a luglio 2024 soddisfazioni concrete per gli atleti della Categoria Lucrezia Bottacci e Gabriele Stellati.

Entrambi, il 30 e il 31 marzo scorso hanno debuttato ai “Criteria” nazionali di Riccione, palcoscenico prestigioso del nuoto agonistico giovanile. Lucrezia con il tempo di 2:28.67 ai 200 metri “Farfalla” si è classificata 8^ nella sua specialità. Gabriele invece si è classificato 23° con il tempo di 1:10.52 nei 100 metri “Rana”.

Per loro è sicuramente motivo d’orgoglio e soddisfazione visto che queste sono posizioni raggiunte a livello italiano: un turbinio di emozioni di cui far tesoro per affrontare con ancor più determinazione i prossimi incontri.

Per quanti riguarda gli Esordienti “A” (Giorgia Albertazzi, Aurora Bono, Bryan Casarosa, Sonia Casarosa, Ginevra Costanzo, Carolina Federighi, Gemma Gagliardi, Gaia Marabotti, Elisa Massotti, Edoardo Peccianti) , invece, il weekend precedente, quello del 22 e 23 marzo, è stato foriero di medaglie e piazzamenti di rilievo.

Nelle finali del “Campionato Regionale Toscano” che si sono tenute nella piscina “Bastia” di Livorno, si sono imposti Elisa Massotti, che ha ottenuto una medaglia d’argento nei 400 metri “Stile libero” e una di bronzo nei 100 metri “Misti” ed Edoardo Peccianti, con un oro nei 100 metri “Dorso” e un argento nei 50 metri “Stile libero”. Per lui anche un pregevole 4° posto nei 50 metri “Delfino” come anche per Sonia Casarosa per quanto riguarda la sezione femminile.

In generale, comunque, molti dei restanti atleti si sono comunque piazzati entro l’ottavo posto. Come sempre fiera ed orgogliosa la Presidente, Silvia Pagliarini del percorso di ciascuno e grata per il lavoro e la pazienza dell’allenatore Alberto Antonelli che li ha seguiti e sostenuti in entrambi gli eventi.

Per la piccola Blue Wave, il cui nome si sta facendo conoscere anche a livello nazionale e non solo regionale, c’è comunque la consapevolezza che tanta strada c’è ancora da fare, c’è da crescere e macinare chilometri con impegno e determinazione ma siccome le strade più impegnative portano a traguardi meravigliosi gli atleti continueranno a crederci per arrivare pronti e determinati ai prossimi appuntamenti.

