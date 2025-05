Home

21 Maggio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 maggio 2025 Blue Wave Rosignano: risultati prestigiosi al meeting di Novara e al campionato regionale a Livorno

Continua ad entusiasmare il percorso nel nuoto agonistico della Blue Wave Rosignano. Nel mese di maggio tutti gli atleti della piccola società fondata solo a luglio 2024 hanno dovuto affrontare le diverse competizioni sia in ambito locale che fuori regione.

Cominciamo dal “Trofeo Nazionale città di Novara”, un meeting che, l’11 maggio scorso, ha concentrato ben 25 società provenienti da tutta Italia nella cittadina piemontese.

La Blue Wave ha raggiunto un prestigioso 6^ posto grazie alle prestazioni convincenti degli atleti della “Categoria” (Bottacci Lucrezia; Cantini Elia, D’Ascenzi Emma, Falorni Zoe, Keta Noemi, Marini Lorenzo, Palaj Alessia, Paternostro Gaia; Stellati Gabriele, Timus Alexandra), Esordienti “A” (Giorgia Albertazzi, Aurora Bono, Bryan Casarosa, Sonia Casarosa, Ginevra Costanzo, Carolina Federighi; Gemma Gagliardi, Gaia Marabotti, Elisa Massotti, Edoardo Peccianti), Esordienti “B” (Bonsignori Caterina, Cagnano Sofia; Camilloni Kevin, Ciompi Camilla, Costanzo Agnese, D’Angelo Aurora, Dmytruk Amir; Gelmi Tommaso, Nieri Jacopo, Pagni Ernesto, Ruakis Illia, Sarri Edoardo, Venturi Aurora).

Per la prima volta, quest’anno, in vasca da 50 mt, a brillare sono stati:

Lucrezia Bottacci (Categoria), che ha guadagnato una medaglia d’argento nei 200mt e una di bronzo nei 100 mt “Farfalla”, Elisa Massotti (Es. “A”), medaglia d’oro nei 50 mt “Stile libero”, Edoardo Peccianti (Es. “A”), oro nei 100mt “Dorso” e bronzo nei 50mt “Stile libero” e Aurora Venturi (Es. “B”), argento nei 50 mt “Farfalla”.

Nel weekend successivo invece pioggia di medaglie anche per gli Esordienti “C”:

Bucila Otilio, Errico Bianchi Lyon, Caldariera Patrick Franceschini Giulia, Galasso Gabriele, Pagni Mattia, Peccianti Cecilia, Picchianti Leonardo, Stirbu Emily, Duminica Teodor, Turini Mattia che nel Campionato Regionale Toscano, tenutosi nella piscina Bastia di Livorno, hanno dato filo da torcere alle diverse società locali. Gloria per Cecilia Peccianti, medaglia d’oro nel 25mt “Dorso” e argento nei 25mt “stile libero”, Lyon Errico Bianchi, oro nei 50mt “Stile libero” e nei 50 mt “Rana” ed Emily Stirbu, bronzo nei 50mt “Rana”.

Ancora una volta fiera e contenta la Presidente, Silvia Pagliarini del percorso di ciascuno e infinitamente grata per il lavoro e la pazienza degli allenatori Alberto Antonelli, Irene Bartolini e Federico Peccianti che, oltre alla Presidente stessa, li hanno seguiti e sostenuti in entrambi gli eventi. Rimane per la Blue Wave, comunque la consapevolezza “che tanta strada c’è ancora da fare”; quasi un anno fa un gruppo di genitori con il loro “cuore” e il loro sostegno hanno dato il “fiato” ai loro figli creando questa piccola realtà ove l’impegno e i risultati degli atleti si sta facendo sempre più notare ed apprezzare ad ogni livello con la certezza che la strada per la crescita di questi ragazza è ottima.

Prossimo appuntamento il 23, 24 e 25 maggio presso la piscina “Camalich” di Livorno ove gli atleti della “Categoria” ed “Esordienti A e B” parteciperanno alla Manifestazione “XXII Città di Empoli”.

