Home

Cronaca

Boato sonico sulla costa toscana e all’Elba, Bolide si dissolve in atmosfera

Cronaca

20 Giugno 2024

Boato sonico sulla costa toscana e all’Elba, Bolide si dissolve in atmosfera

Livorno 20 giugno 2024 Boato sonico sulla costa toscana e all’Elba, Bolide si dissolve in atmosfera

Intorno alle ore 16,30 circa di oggi pomeriggio un boato ha allarmato molte persone che hanno pensato ad un terremoto. Alla nostra redazione sono arrivate segnalazioni e richieste su quanto accaduto da varie località; Cecina, Rosignano, Livorno , Calambrone e Tirrenia.

La protezione civile di Livorno tramite il dottor Lazzerini ci spiega quanto accaduto. Il fenomeno è stato registrato sugli strumenti presso la stazione dell’isola d’Elba, è un fenomeno sismo-acustico registrato con livello massimo infrasonico che ha prodotto anche un segnale sismico su rete locale e nazionale.

In parole più semplici il boato registrato è come quello di un oggetto che supera come velocità il muro del suono.

L’analisi dei dati evidenzia l’origine del boato in atmosfera proveniente da Sud, pertanto si pensa ad un bolide. L’oggetto celeste dovrebbe essere dissolto nell’atmosfera dal momento che non sono stati registrati impatti in mare e in terra

Il Bolide:

Il termine bolide (dal greco βολις, bolis, proiettile) indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa. È un termine corrente ma non scientifico, in quanto gli astronomi non distinguono le meteore in base alla luminosità.

I bolidi possono originare rumori, in genere simili a tuoni lontani, a salve d’artiglieria, ad esplosioni di mine di cava. In genere sono percepiti da 1 a 3 minuti dopo l’apparizione del bolide, in quanto il suono viaggia ad una velocità di circa 0,3 km/s e impiega più tempo rispetto alla luce per raggiungere l’osservatore. Inoltre, sono percepibili solo i suoni generati a un’altezza non superiore a 50 km, perché ad altezze maggiori vengono riflessi verso l’alto andando a svanire nell’alta atmosfera. I suoni si devono alla disgregazione, spesso esplosiva, del meteoroide.

Boato sonico sulla costa toscana e all’Elba, Bolide si dissolve in atmosfera