28 Novembre 2025

Bobo Rondelli inaugura la luminaria di via Ricasoli

Livorno 28 novembre 2025

È già stata allestita in via Ricasoli la luminaria di Natale. L’iniziativa è del Comune di Livorno, con il contributo dei commercianti della Via.

L’inaugurazione è in programma per domani, sabato 29 novembre, alle ore 17.30 in via Ricasoli lato piazza Attias.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, l’assessora alla mobilità e al decoro urbano Giovanna Cepparello e l’assessora al bilancio e patrimonio Viola Ferroni.

Parteciperà il cantautore Bobo Rondelli. La cittadinanza è invitata.