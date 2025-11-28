Bobo Rondelli inaugura la luminaria di via Ricasoli
Livorno 28 novembre 2025 Bobo Rondelli inaugura la luminaria di via Ricasoli
È già stata allestita in via Ricasoli la luminaria di Natale. L’iniziativa è del Comune di Livorno, con il contributo dei commercianti della Via.
L’inaugurazione è in programma per domani, sabato 29 novembre, alle ore 17.30 in via Ricasoli lato piazza Attias.
Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, l’assessora alla mobilità e al decoro urbano Giovanna Cepparello e l’assessora al bilancio e patrimonio Viola Ferroni.
Parteciperà il cantautore Bobo Rondelli. La cittadinanza è invitata.