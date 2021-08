Home

Boxpress

Bobo Rondelli sul palco di Cortomuso Festival, in apertura Bimbo e Jole Canelli

Boxpress

22 Agosto 2021

Bobo Rondelli sul palco di Cortomuso Festival, in apertura Bimbo e Jole Canelli

Livorno 22 agosto 2021

Sul palco di Cortomuso Festival Bobo Rondelli, in apertura Bimbo e Jole Canelli

Sarà Bobo Rondelli a emozionare il pubblico del CORTOMUSO FESTIVAL, oggi, domenica 22 agosto alle 21:30, all’Ippodromo Caprilli, durante il terzo appuntamento nel calendario di concerti indie-pop che sta portando a Livorno la buona musica nazionale e internazionale.

A 4 anni dall’album “Anime storte”, il cantautore livornese torna con il nuovo “A cuore libero in tour”, accompagnato al pianoforte e alle tastiere da Claudio Laucci.

Il duo porterà gli spettatori in una dimensione parallela, un’ora e mezza in cui la musica si mescolerà alle risate e ai pianti, alle urla e ai sussurri.

In scaletta le canzoni del nuovo disco registrato da Davide Fatemi, “Cuore libero”, con la partecipazione dello stesso Laucci, di Stive Lunardi, Valerio Fantozzi, Simone Padovani, Jole Canelli e Leonardo Marcucci.

Non mancheranno quelli che lo stesso Bobo chiama i vecchi “ciuchi di battaglia”, i brani più amati dal pubblico che hanno reso famosa la sua poetica introspettiva e ironica.

In apertura al concerto di Bobo, si esibiranno Bimbo e Jole Canelli.

BOBO RONDELLI.

Roberto Rondelli nasce il 18 marzo 1963 a Livorno, città che ispira da sempre la sua carriera artistica. Con il gruppo degli Ottavo Padiglione riscuote un discreto successo e il singolo “Ho picchiato la testa” vende 30mila copie. Nel 2001 Rondelli inizia la sua carriera solista e pubblica “Figlio del nulla”, seguito un anno dopo da “Disperati intellettuali ubriaconi”, il disco prodotto e arrangiato da Stefano Bollani che riscuote grande successo di critica. Seguono altri due album, un road-movie da protagonista (“L’uomo che aveva picchiato la testa” di Paolo Virzì), tante stagioni concertistiche tra teatri e piazze fino alla collaborazione con Patrick Dillett (già a lavoro con David Byrne, Mariah Carey, Brian Eno e altri) che produce l’album “A famous local singer”. Dal 2014 a oggi escono altri quattro album ed è un susseguirsi di partecipazioni prestigiose a show televisivi e radiofonici, collaborazioni importanti e live in Italia e all’estero.

BIMBO.

Bimbo, al secolo Simone Soldani, nasce a Livorno nel 1976. Dopo aver calcato per anni i palchi dei centri sociali, ha partecipato al Festival di Cannes con la colonna sonora di “B.B. e il cormorano. È in uscita per BlackCandy, il suo secondo album “T’aspetto fuori”. In occasione del concerto di domenica 22 agosto in apertura a Bobo Rondelli presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo disco.

JOLE CANELLI.

Jole Canelli è una cantante ligure che ama la musica durante l’infanzia, mossa dalla passione della madre per il pianoforte. Dopo diversi anni dedicati allo studio del canto, intraprende le prime esperienze artistiche in alcuni gruppi della sua zona fino a stringere un sodalizio artistico con Leonardo Marcucci. Nel 2016 partecipa alla prima edizione del Fire Music Festival di Santa Maria Capua Vetere, classificandosi al 1° posto nella categoria “Opera Prima” con il brano intitolato “Se…” composto da Cristian Chechi. Sempre nel 2016 è finalista di Area Sanremo. Nel 2020 nasce la voglia di salire sui palchi con un progetto tutto originale, tra gli autori spicca il nome di Francesco Gazzè.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin