21 Agosto 2024

Bobo Rondelli sul palco di Onda su Onda Music Festival, ingresso gratuito

Onda su Onda Music Festival, venerdì 23 agosto Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio sul palco dell’anfiteatro del porto

San Vincenzo (Livorno), 21 agosto 2024 – Bobo Rondelli sul palco di Onda su Onda Music Festival, ingresso gratuito

Quinto e ultimo appuntamento venerdì 23 agosto alle 21.30 (ingresso gratuito) per l’edizione 2024 di Onda su Onda Music Festival. Sul palco dell’anfiteatro del porto turistico di San Vincenzo saranno protagonisti Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio, che presenteranno il nuovo disco ‘Storie assurde’.

Passione, ironia e un pizzico di follia dunque per gli amanti della musica in questo appuntamento che vedrà protagonisti il cantautore livornese e la band maremmana. Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio promettono infatti di incantare il pubblico con un repertorio che spazia tra il cantautorato e le sonorità vintage, sempre con l’inconfondibile tocco di originalità e teatralità. Sarà un concerto che consentirà di vivere un viaggio tra brani inediti e pezzi storici, un’occasione speciale per lasciarsi trasportare dalle atmosfere uniche create da questi artisti.

Il disco ‘Storie assurde’ è uscito lo scorso giugno, e contiene canzoni che spaziano tra swing e brani d’autore. Eseguite con un tono irriverente e con testi politicamente scorretti, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, con un realismo che sconfessa l’adesione ipocrita a certi valori solo sventolati.

Tredici tracce pronte a raccontare storie e personaggi dal sapore popolare. Alcune sono finite nei suoi dischi mentre altre non sono mai state incise su nastro; dalla storica ‘Mantenuto’ alla recente ‘Bella chiappona’ passando da ‘Gigolò a Rotterdam’ a ‘Storie assurde’ fino ai ‘Dolori del giovane Walter’. Un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo. Parole, quelle del cantautore livornese, accompagnate dalla musica della band maremmana che non solo ha registrato tutto il disco insieme a Bobo sotto la mano sapiente di Davide Fatemi, ma ne ha curato anche tutti gli arrangiamenti.

Arrivato alla soglia dei 60 anni Bobo si sente vivo come non mai. Un percorso unico e inimitabile, fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri, senza concessioni alla pubblica morale, è sempre stato il peggior manager di se stesso ma allo stesso tempo considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo. La produzione è firmata The Cage, che ancora una volta si lega all’etichetta The Saifam Group per questo disco.

