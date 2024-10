Home

Sport

Calcetto

Boca al triangolare con Remole e Genzano

Calcetto

11 Ottobre 2024

Boca al triangolare con Remole e Genzano

Livorno 11 ottobre 2024 – Boca al triangolare con Remole e Genzano

In occasione dei 35 anni del Calcio a 5 Remole il Boca Livorno parteciperà ad un prestigiosissimo triangolare al quale prenderanno parte i padroni di casa neopromossi in Serie C e L’Ecocity Futsal Genzano dei campionissimi Stefano Mammarella, Pablo Taborda e O Mágico Ricardinho.

Per il Boca sarà una meravigliosa occasione per trascorrere una grande giornata di sport insieme ad alcuni dei più grandi calcettisti del massimo campionato italiano. A tal proposito la dirigenza del Boca ringraziamo la società fiorentina per il gentilissimo invito e per aver riconosciuto nella loro missione i valori di sportività e rispetto.

Il triangolare si svolgerà presso la Palestra dell’Istituto Statale Superiore “Ernesto Balducci” di Pontassieve a partire dalle ore 15.