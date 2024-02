Home

28 Febbraio 2024

Boca C5 rinnova la collaborazione con Bartoli

Livorno 28 febbraio 2024 – Boca C5 rinnova la collaborazione con Bartoli

L’ASD Boca C5 Livorno è lieta ed orgogliosa di annunciare il rinnovo del rapporto di collaborazione con Manuel Bartoli fino al 30 giugno 2026.

Il suo curriculum parla da solo e tanto basta per rendere l’idea della qualità tecnica di un giocatore che ha già fatto grande il Boca in passato e che anche in questa stagione sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per trascinare gli azul y oro nell’ennesima, strepitosa impresa. Dalla Serie C2 alla Serie B, sempre con la stessa maglia numero 14 sulle spalle

