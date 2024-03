Home

Sport

Calcio

Boca Livorno, il bilancio dell’ultimo weekend

Calcio

3 Marzo 2024

Boca Livorno, il bilancio dell’ultimo weekend

Livorno 3 marzo 2024 – Boca Livorno, il bilancio dell’ultimo weekend

SERIE B – La tripletta del “solito” Andrea Perciavalle, centocinqua reti con la maglia dei livornesi, e le reti di capitan Lepori e Bartoli mettono il sigillo sullo straripante successo del Boca Livorno sul campo del Balca Poggese: contro gli emiliani i ragazzi di mister Paolo Vannini giocano una partita concreta, rimontando prima la rete di Romano e poi il nuovo vantaggio giallorosso firmato Fadiga.

Nella ripresa, complice la superiorità numerica i livornesi prendono il largo con le reti numero trenta e trentuno del numero dieci azul y oro e con la settima rete di Manuel Bartoli, fresco di rinnovo ed ancora una volta decisivo per le sorti della formazione labronica.

In classifica non cambia praticamente nulla, con il Boca che si mantiene al quarto posto in compagnia del Bagnolo e con due lunghezze di vantaggio sulla Real Casalgrandese. Sabato prossimo (ore 15) si torna al PalaBastia per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: di fronte il Sant’Agata sconfitto ieri pomeriggio dal Futsal Prato.

La formazione: 1 Del Greco, 71 Vernace, 5 Lepori, 6 Pipeschi, 7 Pisconti, 8 Catania, 9 Pedani, 10 Perciavalle A., 11 Ocharan, 14 Bartoli, 23 Sardi, 99 Vannini.

UNDER 19 – Turno di riposo per la formazione di Alessio Benetti, domenica prossima (ore 12) la sfida contro il Prato C5 può valere la vittoria del campionato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin