11 Marzo 2024

Boca Livorno, il bilancio dell’ultimo weekend

SERIE B

In un solo pomeriggio il Boca Livorno festeggia la matematica salvezza ed il momentaneo aggancio alla terza piazza nel girone C di Serie B con un roboante 7-3 rifilato al già retrocesso Sant’Agata: al PalaBastia i livornesi regolano i biancorossi emiliani con un’ottima prova condita dalla tripletta di uno scatenato Gianluca Catania e con le doppiette di Pisconti e Perciavalle, arrivato quest’oggi a quota trentatré e sempre più leader della classifica marcatori.

LA GARA. Dopo una primissima fase di studio da parte di entrambe le formazioni è il Boca a mettere la freccia con Andrea Perciavalle che scarica in porta un tiro che non lascia scampo a Fikri. Pochi minuti dopo però gli ospiti prendono coraggio e guadagnano una punizione da posizione centrale che Bahi trasforma in gol con un tiro che passa sopra la barriera e si infila all’incrocio dei pali. L’1-1 scuote gli azul y oro che tornano a mettere il muso avanti con Catania bravo a fulminare Fikri dalla media distanza, ed è con il parziale di 2-1 che le due squadre vanno al riposo. La ripresa si apre con Bahi che firma la sua personalissima doppietta appena prima che Perciavalle e Pisconti portino il punteggio sul 4-2. Izzo accorcia ancora, ma nuovamente Pisconti e due volte Catania chiudono definitivamente la contesa in favore dei padroni di casa. Ottima la prova generale dei labronici, con Guerriero, Sardi e Vernace che nei minuti finali trovano spazio concedendo la passerella d’onore agli eroi di giornata.

La classifica vede sempre il Futsal Pontedera saldamente in testa e sempre più vicino alla promozione, vincono anche Futsal Prato, Sangiovannese e Vigor Fucecchio. Tra una settimana il Boca Livorno andrà a far visita alla Mattagnanese per guadagnare punti importanti per la corsa ai playoff.

Questa la formazione scesa in campo ieri contro il Sant’Agata Futsal:

1 Del Greco, 71 Vernace, 4 Guerriero, 5 Lepori, 6 Pipeschi, 7 Pisconti, 8 Catania, 9 Pedani, 10 Perciavalle A., 11 Ocharan, 14 Bartoli, 23 Sardi. Allenatore: Vannini.

UNDER 19

L’Under 19 di mister Alessio Benetti conquista il titolo di campione regionale per il secondo anno consecutivo grazie al largo successo sul Prato C5 che, titolo a parte, darà modo al quintetto livornese di prendere parte alla fase nazionale. Con la tripletta di oggi Ocharan chiude il proprio campionato a quota quaranta reti e si conferma top scorer di categoria dopo le stesse messe a segno un anno fa che gli valsero il titolo di pichichi del torneo. Di Profeti, Meziane, Guerriero e Disegni le altre reti per la formazione labronica.

Questa la formazione scesa in campo oggi contro il Prato C5: Depalo, Huaypa, Abassid, Ciapini, Disegni, Guerriero, Mbengue, Meziane, Mustata, Ocharan, Profeti. Allenatore: Benetti.

