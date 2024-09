Home

Sport

Calcetto

Boca Livorno U19, buone le prime indicazioni

Calcetto

17 Settembre 2024

Boca Livorno U19, buone le prime indicazioni

Livorno 17 settembre 2024 – Boca Livorno U19, buone le prime indicazioni

Il Boca Livorno con l’amichevole contro il Futsal Quattrostrade chiude la tre giorni della formazione Under 19 di mister Mauro Pomposi , un tour de force che ha visto gli azul y conquistare il quinto posto finale nell’edizione 2024 della Macron Cup mettendo in mostra un bagaglio tecnico decisamente interessante.

Il tecnico ex La 10 ha così avuto modo di valutare attentamente i nuovi elementi e di avere un riscontro di queste prime settimane di lavoro in vista della prima gara ufficiale della nuova stagione contro il Versilia.