Home

Cronaca

Boia Deh: l’ironia nelle magliette, felpe e accessori dedicati alla città di Livorno (Foto)

Cronaca

23 Maggio 2023

Boia Deh: l’ironia nelle magliette, felpe e accessori dedicati alla città di Livorno (Foto)

Livorno 23 maggio 2023 – Boia Deh: l’ironia nelle magliette, felpe e accessori dedicati alla città di Livorno

Una collezione di prodotti di abbigliamento con stampe dedicate ai modi di dire, ai nostri quartieri e ai comuni limitrofi, dove abitiamo, lavoriamo o usciamo la sera, tutte ispirate a marchi molto noti.

Brindiamo con un «Martini». Anzi… con un «Mazzini». La parodia della nota azienda di vermouth è solo una delle tante trovate del brand Boia Deh che su Facebook e sul sito www.boiadeh.it ha lanciato negli ultimi giorni le sue t-shirt ironiche, ispirate a grandi marchi italiani ed internazionali.

Ed ecco Fabbricotti, la Chiccaia, Ovosodo, Ardenza, Borgo Cappuccini, fino alla strada di grande comunicazione FI-PI-LI che richiama il marchio degli ACDC, storico gruppo musicale hard rock australiano e via ’quartierando’.

Un progetto, che permette, anche a chi non vive più in città o in Italia, di portare con sé colori, detti o addirittura il nome del proprio paese di provenienza.

Oltre ai quartieri tanti modi di dire: la lingua e la cultura livornese sono antichissime e fortemente radicate e queste t-shirt vogliono tenerle in vita, con ironia e leggerezza.

E per chi non ha ancora trovato la sua: «Abbiate pazienza. Arriveranno presto le t-shirt di tutte le zone!»

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin