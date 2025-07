Home

28 Luglio 2025

Rosignano, 28 luglio 2025 Boicottaggio commerciale contro Israele, tre comuni dicono no a prodotti cosmetici, parafarmaceutici e farmaci prodotti da loro aziende

BOICOTTAGGIO COMMERCIALE, NO ALL’ACQUISTO DI FARMACI, PARAFARMACI E COSMETICI PRODOTTI DA AZIENDE ISRAELIANE FINO A QUANDO NON SARÀ RIPRISTINATO IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

UN ATTO DI INDIRIZZO DEI COMUNI DI ROSIGNANO; CASTELLINA; MONTESCUDAIO RIVOLTO ALLA CROM CHE GESTISCE LE FARMACIE E I SERVIZI RELATIVI NEI TERRITORI DELLE TRE AMMINISTRAZIONI

Interrompere, fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale, gli acquisti di farmaci, parafarmaci e cosmetici israeliani.

Questo atto di indirizzo rivolto alla Crom Srl per l’adesione alle campagne di boicottaggio commerciale in atto, è stato deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta del Comune di Rosignano Marittimo (n. 268) disponendo al contempo che i Comuni soci di Crom Srl facciano un atto di indirizzo analogo e finalizzato all’interruzione degli acquisti di farmaci, parafarmaci e cosmetici prodotti da aziende o holding con sede nello Stato di Israele, incluse le società da queste controllate o ad esse collegate, fino al ripristino del diritto internazionale.

Fanno eccezione a quanto indicato nella delibera i farmaci contenenti principi attivi che non siano prodotti da altre aziende.

Di Crom Srl – farmacie e servizi correlati – fanno parte il Comune di Rosignano Marittimo, che detiene il 75% delle quote, Castellina Marittima e Montescudaio.

La delibera prevede di dare mandato al dirigente del Settore Risorse e Controllo di predisporre la variazione al DUP 2025/2027 (Documento Unico di Programmazione) con l’inserimento dello specifico obiettivo, da sottoporre ad approvazione consiliare e di dare mandato allo stesso dirigente di trasmettere la delibera all’amministratore unico della società Crom.

Per quanto riguarda questo atto tutti e tre i sindaci, Claudio Marabotti per Rosignano; Alessandro Giari per Castellina e Loris Caprai per Montescudaio – hanno espresso volontà unanime.

Nelle premesse alla delibera della Giunta del Comune di Rosignano, si ricorda le numerose campagne di boicottaggio di prodotti israeliani messe in campo da associazioni internazionali. Un boicottaggio usato come strumento di pressione economica nei confronti del Governo di Tel Aviv in modo da far ripristinare il rispetto del diritto internazionale.

Si cita quindi la specifica mozione (11 giugno 2025) che facendo seguito a quanto avvenuto in Puglia e in Emilia Romagna, è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana che oltre a richiamare la necessità di un riconoscimento internazionale dello stato palestinese, invita a interrompere le relazioni istituzionali ed economiche con lo stato di Israele.

Nelle premesse dell’atto di indirizzo si citano le varie risoluzioni dell’ONU (dal 1947 in poi) in cui si indicano:

i diritti inalienabili dei palestinesi all’autodeterminazione, all’indipendenza e alla sovranità

e alla fine della lunga promessa si sottolinea con forza che il blocco totale degli aiuti umanitari; delle forniture di acqua potabile; energia elettrica e generi alimentari; imposto a partire da marzo 2025, costituisce

una grave violazione del diritto internazionale umanitario, che; vieta l’uso della fame come strumento di guerra e impone la protezione della popolazione civile anche in contesti di conflitto.

