Bolawrap alla Municipale, “Votare un provvedimento dell’opposizione, oppure affossarlo? No, il Pd ne propone uno sostanzialmente identico”

19 Febbraio 2024

Livorno 19 febbraio 2024 – Polizia Municipale/Bolawrap: “Votare un provvedimento dell’opposizione, oppure affossarlo? No, il Pd ne propone uno sostanzialmente identico”

Vaccaro: “Caduta di stile del PD sul tema sicurezza della Polizia Municipale/Bolawrap”

Votare un provvedimento proposto dalla opposizione, oppure affossarlo? Ma affossarlo significherebbe andare contro le necessità espresse in commissione dalle sigle sindacali della Polizia Municipale..

Un bel problema – quello del PD in Consiglio Comunale – che ha ben visto di uscire dall’impasse facendo una mozione sostanzialmente identica a quella presentata da me

Stiamo parlando dell’adozione del Bolawrap, un dispositivo di contenimento da remoto, costituito da un laccio in fibra sintetica resistente che lanciato verso un soggetto pericoloso; si avvolge in modo non violento, rallentando i movimenti e senza procurare danni fisici. Una sorta di alternativa meno pericolosa, seppur meno efficace, del taser.

La sua adozione è stata inserita in un atto proprio dell’opposizione, come alternativa in subordine al taser. Ed era emerso subito come la questione non si potesse affossare, viste le posizioni sindacali.

A monte di tutto la posizione del sindaco:

“Per una scelta politica, noi, il taser alle forze di polizia locale non glielo vogliamo dare”.

Ma la sua posizione si è rivelata molto lontana da quella delle forze sindacali della Polizia Municipale, convocate appositamente in commissione per discutere la nostra proposta. Con l’eccezione della CGIL, tutte si erano espresse favorevolmente alla introduzione della pistola ad impulsi elettrici.

Tuttavia, il Sindaco ha preferito perseverare nel suo orgoglio politico, rifiutando categoricamente di concedere il taser alla Municipale.

A quel punto, per evitare che il pregiudizio della maggioranza sabotasse il tentativo di dotare la Polizia Locale di uno strumento essenziale di autodifesa; ho annunciato di voler auto-emendare il nostro atto del 2022, chiedendo che in alternativa al taser, fosse concesso agli agenti della Municipale il Bolawrap.

Sul Bolawrap avevo colto una certa apertura da parte del Sindaco e questo mi faceva sperare nel buon esito della votazione dell’atto, una volta approdato in consiglio.

Tuttavia, ci siamo dovuti confrontare col fatto che al Pd non andasse proprio giù l’idea che uno strumento così apprezzato dalla Polizia Locale, una volta adottato, potesse essere considerato un merito dei consiglieri di opposizione.

Pertanto, durante la discussione in consiglio, il PD ha sollevato obiezioni formali che, sebbene prontamente risolte dal Segretario Generale, hanno avuto l’effetto di far slittare la votazione sul Bolawrap.

La maggioranza, ha così sfruttato questa occasione per presentare un proprio atto dai contenuti sostanzialmente uguali, nonostante; fosse stato precedentemente concordato che ciascun gruppo politico avesse la facoltà di presentare emendamenti al nostro, possibilità di cui la maggioranza non si è avvalsa.

Presentando il proprio atto, il PD ha evidenziato di volersi intestare il Bolawrap sottraendoci il merito della proposta e mortificando il ruolo dell’opposizione. È davvero un brutto capitolo nella storia della politica locale, un triste esempio di come questa possa degenerare in tatticismi poco eleganti.

Il Pd e la maggioranza vogliono attribuirsi una proposta che tutti sanno essere stata promossa da me Mentre loro, lo ricordo; per pura scelta politica, lasciavano la Polizia Municipale a confrontarsi con delinquenti armati di coltelli e macete, solo col supporto di una mazzetta distanziatrice e lo spray al peperoncino.

Martedì, in consiglio comunale, ci saranno due mozioni sul Bolawrap. C’è chi ha proposto di unificarle in un atto condiviso. Sarebbe più facile dire no dopo questi giochetti, non possiamo permettere alla maggioranza di scaricare su di noi la responsabilità di mancare di unità sull’atto. Perciò, ci dichiariamo sin da ora disponibili a farlo, ma solo per garantire alle nostre forze di Polizia uno strumento importante di supporto, difesa e deterrenza. Ma che triste spettacolo, davvero.

Costanza Vaccaro, Consigliere comunale

