Home

Attualità

Boldrini: “Noi dalla parte dei diritti umani, I volontari della Flottilla riscattano l’Italia piegata dal governo”

Attualità

5 Settembre 2025

Boldrini: “Noi dalla parte dei diritti umani, I volontari della Flottilla riscattano l’Italia piegata dal governo”

Una voce per Gaza dalla Festa dell'Unità e l'attacco al governo definito complice

Livorno 5 settembre 2025 Boldrini: “Noi dalla parte dei diritti umani, I volontari della Flottilla riscattano l’Italia piegata dal governo”

Gaza oltre l’abisso: la voce della solidarietà alla Feste dell’Unità

Il dramma di Gaza irrompe con forza nelle Feste dell’Unità di tutta Italia. In più di 500 appuntamenti sparsi sul territorio, il Partito Democratico ha scelto di dedicare ampio spazio al tema della pace e dei diritti umani, mettendo al centro la condizione del popolo palestinese, stretto da un assedio che dura da anni e che oggi appare più drammatico che mai.

A Livorno, presso la Rotonda di Ardenza, la Festa Nazionale dell’Unità dedicata a infrastrutture e trasporti ha ospitato un momento di particolare intensità: l’incontro “Economia per la pace – Gaza, oltre l’abisso”, promosso dall’onorevole Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Sul palco si sono confrontati Marco Tarquinio, europarlamentare nella sottocommissione diritti umani, e la scrittrice e giornalista Rula Jebreal, collegata da New York. A moderare il dibattito il giornalista Nico Piro del Tg3, mentre l’introduzione è stata affidata a Barbara Bonciani, responsabile relazioni internazionali dell’Unione comunale PD Livorno.

Durante la serata, un collegamento con la Global Sumud Flotilla ha portato la voce dei volontari che, partiti dalla Spagna, da Genova e dalla Sicilia, sfidano il blocco navale israeliano per portare aiuti umanitari vitali a Gaza. Una missione che non è solo logistica, ma soprattutto simbolica: attraversare mari e continenti per ridare dignità e speranza a chi vive sotto un assedio senza fine.

Laura Boldrini ha usato parole forti contro chi, come il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, fa dichiarazioni definite da lei “deliranti”, e ha denunciato il silenzio del governo italiano:

“Ringrazio i volontari della Global Flottilla – ha dichiarato – riscattano l’Italia fatta a pezzi da un governo complice del genocidio.”

Per Boldrini, il Partito Democratico ha scelto chiaramente da che parte stare: accanto alle vittime, accanto a chi soffre, senza ambiguità. “Abbiamo due parlamentari a bordo della Flottiglia – ha ricordato – mentre; il governo tace e si rende complice di una tragedia che calpesta ogni giorno i diritti umani.”

Il segretario dell’Unione comunale PD, Alberto Brilli, ha sottolineato la necessità di un impegno concreto e costante:

“Come comunità democratica abbiamo il dovere di denunciare il dramma di Gaza. È necessario interrompere la spirale d’odio e costruire le condizioni politiche per la convivenza tra due popoli, nel rispetto del diritto internazionale. Il nostro obiettivo deve essere una pace duratura e il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione di tutti.”

La Festa dell’Unità diventa così non soltanto luogo di incontro e dibattito politico, ma vero e proprio laboratorio di solidarietà internazionale. Gaza non è più un tema lontano: è un banco di prova per la coscienza civile, un richiamo a non voltarsi dall’altra parte.

Boldrini: “Noi dalla parte dei diritti umani, I volontari della Flottilla riscattano l’Italia piegata dal governo”

Le tre dichiarazioni video di Laura Boldrini:

“Dichiarazioni deliranti di Itamar Ben-Gvir, Spagna risponde, Italia tace”

Boldrini: “ringrazio i volontari della Global Flottilla, riscattano l’Italia fatta a pezzi da un governo complice del genocidio”

Boldrini: “il PD dalla parte delle vittime, abbiamo 2 parlamentari sulla Flottiglia e il governo di fa complice del genocidio”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>