Bolle di sapone, musica e fuochi d’artificio in spiaggia

3 Luglio 2022

EVENTI – Tirrenia (Pisa), 3 luglio 2022

Tutto pronto per i fuochi d’artificio del 4 luglio al Bagno degli Americani

Cibo, spettacolo delle bolle di sapone e musica con The Shocks! in concerto

Lunedì 4 luglio è la volta del secondo tradizionale e attesissimo appuntamento al Bagno degli Americani: i fuochi d’artificio per l’Independence Day.

I fuochi saranno anticipati da altri momenti di intrattenimento, come:

lo spettacolo delle bolle di sapone a cura del Clown Fiore e il concerto della band pisana The Shocks!.

Si parte alle 19.00, la musica è in programma verso le 21.00 e a seguire i fuochi, per i quali è prevista una novità.

Formata da Riccardo Pratesi (voce e chitarra), Riccardo Alderigi (chitarra e voce), Davide Matteucci (basso) e Valerio Bartolini (batteria), la band pisana proporrà al pubblico il suo rock and roll ispirato ai più grandi interpreti della storia.

Si chiude con i fuochi d’artificio in spiaggia, da gustare sulla battigia.

Bar (anche sotto l’hangar) e ristorante, come sempre, attivi e operativi.

“Il pubblico del Bagno degli Americani – commentano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale – potrà tornare a gustarsi liberamente anche lo spettacolo dei fuochi d’artificio che, insieme a Luminmare, grande successo per l’edizione del grande ritorno, rappresenta un appuntamento tradizionale e molto atteso, per il quale abbiamo in serbo una novità. In parallelo, abbiamo divulgato in questi giorni il calendario dei concerti, che si terranno tutti i venerdì, e presto renderemo nota la programmazione delle dieci serata di cinema, tra luglio e agosto, col ritorno del maxischermo gonfiabile in collaborazione con il Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica”.

