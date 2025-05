Home

1 Maggio 2025

Livorno 1 maggio 2025 Bollini Rosa, a Livorno circa duecento donne hanno usufruito delle iniziative messe a disposizione nei reparti di Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia e Ginecologia

Sono state circa duecento le livornesi che hanno potuto accedere gratuitamente ai servizi messi a disposizione dai sanitari dell’ospedale in occasione della giornata nazionale della salute della donna organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e promossa dalla Fondazione Onda per sostenere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

In particolare sono andati tutti esauriti, con prenotazioni avvenute nei giorni precedenti, gli elettrocardiogramma assicurati nel reparto di Cardiologia (direttore: Emilio Pasanisi – coordinatrice infermieristica: Selena Giorgino), le spirometrie eseguite in Pneumologia (direttrice: Filomena Marrelli – coordinatore infermieristico: Enrico Menicagli), le consulenze fornite della Diabetologia (direttore: Graziano Di Cianni – coordinatrice infermieristica: Claudia Sannino) alla presenza di team multidisciplinari composti da medico, infermiere e dietista realizzate grazie anche al supporto dell’Associazione Diabetici guidata da Paolo Mori Ubaldini, e il counselling della Ginecologia e Ostetricia (direttore: Sergio Abate – responsabile ostetriche Area Livornese: Marzia Chellini) rivolto ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della salute pelvica.

“La medicina di genere – sostengono i referenti dell’iniziativa – rappresenta una frontiera fondamentale per una sanità più equa e attenta ai bisogni specifici delle donne. È importante continuare a promuovere iniziative di prevenzione e informazione che tengano conto delle differenze tra uomo e donna, per una presa in carico sempre più personalizzata ed efficace. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale sanitario che, con grande professionalità e disponibilità, ha reso possibile questa giornata di attenzione e cura al femminile”.

