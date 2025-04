Home

Cronaca

Bollini Rosa, all’ospedale di Livorno ancora posti a disposizione per le iniziative gratuite offerte nei reparti di Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia e Ginecologia

Cronaca

18 Aprile 2025

Bollini Rosa, all’ospedale di Livorno ancora posti a disposizione per le iniziative gratuite offerte nei reparti di Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia e Ginecologia

Livorno 18 aprile 2025 Bollini Rosa, all’ospedale di Livorno ancora posti a disposizione per le iniziative gratuite offerte nei reparti di Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia e Ginecologia

L’Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (22 aprile) aderisce alle iniziative promosse dalla Fondazione Onda ETS per la decima edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 22 al 30 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi.

Tutte le iniziative sono prenotabili solo seguendo le indicazioni riportate sul sito https://iniziative. bollinirosa.it/ricerca/index/ w33.

Questi servizi offerti nel presidio ospedaliero di Livorno (Viale Alfieri, 36 Livorno):

Tipologia di servizio: Pneumologia – Spirometrie per donne con sospetta o nota broncopatia

Ambulatorio del respiro: offerta di spirometrie per donne con sospetta o nota broncopatia e /o asma o semplicemente per fumatrici che desiderassero controllare la loro funzionalità respiratoria

Data: 22, 23 e 24 aprile 2025

Orario mattina: 11:30 – 13:00

Luogo / Sede: ospedale di Livorno, padiglione 7, piano primo-Ambulatorio di fisiopatologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0586223244

Note: chiamare per prenotazioni dal giorno 14 al 19 aprile 2025 dalle 8 alle 10

Tipologia di servizio: Diabetologia (Visite/Consulenze/Colloqui in presenza)

Data: 23 aprile 2025

Ulteriori Informazioni: consulenze individuali rivolte a donne per la prevenzione dell’obesiità diabete e malattie meaboliche, in collaborazione con l’associazione ADAL

Orario pomeriggio: 14:00 – 18:00

Luogo / Sede: 4 padiglione piano terra

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: mail: diabetologia.livorno@ uslnordovest.toscana.it

Note: prenotazioni a partire dal giorno 14/04/25.

Tipologia di servizio: Cardiologia (Esami)

Data: 24, 28 e 30 aprile 2025

Tipologia: elettrocardiogramma e refertazione

Orario mattina: 08:00 – 13:00

Orario pomeriggio: 14:30 – 19:00

Luogo / Sede: presidio ospedale di Livorno, padiglione 4, piano primo

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3487375483 dalle 9.00 alle 12.00 dal 16 al 18 aprile

Note: l’esame si svolgerà il 24 e 30 mattina e il 28 pomeriggio

Tipologia di servizio: Ginecologia e Ostetricia (Visite/Consulenze/Colloqui in presenza)

Data: 24 aprile 2025

Tipologia: Benessere pelvico: counselling per la tua salute e armonia

Ulteriori Informazioni: counselling individuale con ostetrica e ginecologa rivolto ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della salute pelvica

Orario pomeriggio: 14:00 – 18:00

Luogo / Sede: 8 padiglione piano terra ambulatorio 4

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: amb.ostetrico.li@uslnordovest. toscana.it;dal giorno 14 al giorno 19 aprile 2025

Note: scrivendo sull’oggetto della mail : settimana salute della donna, con i dati e il numero telefonico

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno virtuale (webinar / dirette social)

Data: 29 aprile 2025

Titolo: La donna e il dolore: tra biologia, medicina narrativa, esperienza e società

Ulteriori Informazioni: La percezione e la gestione del dolore nelle donne rappresentano un tema di crescente interesse scientifico e sociale, con implicazioni che spaziano dalla ricerca biologica all’organizzazione dei servizi sanitari. Questa webconference, promossa nell’ambito dell’iniziativa Bollini Rosa, si propone di esplorare il dolore femminile nelle sue molteplici dimensioni, integrando evidenze provenienti dalla medicina, dalla psicologia e dalle scienze sociali. Le differenze di genere nella fisiopatologia del dolore sono ormai riconosciute: fattori biologici, ormonali e genetici influenzano la suscettibilità, la soglia del dolore e la risposta ai trattamenti. Tuttavia, la dimensione esperienziale e culturale è altrettanto rilevante: stereotipi di genere e credenze diffuse possono condizionare la diagnosi e la presa in carico, portando a una sottovalutazione del dolore nelle donne o a trattamenti inappropriati. Attraverso il contributo di esperti di diverse discipline, l’evento offrirà una riflessione critica sul tema, con l’obiettivo di favorire un approccio più equo e personalizzato alla gestione del dolore femminile. La discussione sarà orientata a promuovere una maggiore consapevolezza tra i professionisti sanitari e la comunità, affinché il dolore delle donne sia riconosciuto e trattato con la dovuta attenzione, superando pregiudizi e barriere nell’accesso alle cure.

Orario pomeriggio: 15:00 – 18:30

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSdkzQeBSmh7rNFk_-N_ 5hIiHD_DM0iRwDK- C4LFU5P0VkaLkQ/viewform?usp= header

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale e in fase di rinnovo con il bando aperto fino al 31 maggio per il biennio 2026-2027, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Bollini Rosa, all’ospedale di Livorno ancora posti a disposizione per le iniziative gratuite offerte nei reparti di Pneumologia, Diabetologia, Cardiologia e Ginecologia