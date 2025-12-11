Home

Bomba Molotov sul palco del The Cage

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025

Un nuovo sabato sera (13 dicembre) targato My Generation e organizzato grazie alla collaborazione tra The Cage e Musicus Concentus accende i riflettori sugli emergenti Bomba Molotov, una band che ha saputo trasformare una lunga amicizia in un progetto maturo e carico di identità e che si sta ritagliando uno spazio originale nella nuova scena rock italiana. Nati da un legame costruito negli anni della scuola, i Bomba Molotov hanno attraversato percorsi professionali e geografici completamente diversi, fino a ritrovarsi tra gli strumenti di una sala prove che ha riattivato l’energia rimasta in silenzio troppo a lungo.

Loro sono Andrea Baldini (voce e chitarra), Giorgio Ragaglini (chitarra), Paolo Bramanti (basso) e Gerardo “JB” Bordini (batteria) e, nonostante abbiano identità molto diverse, sul piano sonoro sono capaci di fondersi in un credibile linguaggio comune: ruvido, elegante, diretto, contaminato da anni di ascolti e da una maturità espressiva che non rinuncia mai all’urgenza originaria. Il progetto è cresciuto rapidamente, alimentato da un grande lavoro collettivo e dalla collaborazione con figure chiave della musica italiana.

Sessione dopo sessione, i brani hanno preso forma come un mosaico di storie, tensioni interiori, groove stratificati e chitarre che si muovono tra richiami seventies, pulsazioni garage e accenti più abrasivi. Il risultato è un’identità sonora ormai pienamente definita, che ha portato i Bomba Molotov alla realizzazione del loro primo album omonimo, uscito per Woodworm nel 2024 e distribuito da Universal.

Un debutto atteso, costruito senza scorciatoie e con la consapevolezza di chi ha scelto di tornare a suonare non per nostalgia, ma per necessità artistica. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un rock autentico, suonato da chi ha ancora voglia di bruciare.

Inizio concerto ore 22:30.