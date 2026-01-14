Home

14 Gennaio 2026

Bonciani (PD): In Siria emergenza umanitaria a danno del popolo curdo”

Livorno 14 gennaio 2026 Bonciani (PD): In Siria emergenza umanitaria a danno del popolo curdo”

Barbara Bonciani Responsabile Relazioni internazionali, Segreteria PD Unione Comunale di Livorno” porta all’attenzione il dramma sull’emergenza umanitaria in Siria a danno del popolo curdo

“Ad Aleppo, in Siria è in corso un’emergenza umanitaria a danno del popolo curdo. Viviamo in un tempo di guerra e di crisi del diritto internazionale, in cui la Pace è minacciata dall’uso della forza, da parte di chi, ritenendosi al di sopra di leggi e delle regole comuni mette a rischio lo Stato di diritto. Oggi, il numero di conflitti nel mondo è il più alto dalla Seconda guerra mondiale. La fotografia offerta dall’indice globale della pace (Global peace index, Gpi), uno strumento che da 18 anni monitora la situazione del mondo, non è incoraggiante. Sono 56 i conflitti in corso, in cui le vittime, per il 90% sono civili. Fra i conflitti in corso, quello siriano è uscito dalla comunicazione mediatica, ma continua a generare instabilità, violenza e repressione. Da quando, un anno fa, l’allora presidente siriano Bashar al-Asad, isolato da iraniani e russi, decise di abbandonare Damasco, l’autorità nella capitale ha un valore esclusivamente simbolico, mentre è in corso un duello turco-israeliano per la spartizione del Paese, supportato dagli Stati Uniti. In questo quadro, il popolo curdo è tornato a vivere momenti di violenza e repressione, messi in atto dalle milizie legate al governo siriano, sostenute della Turchia. I curdi sono un’importante minoranza etnica nel Paese, dove rappresentano circa il dieci per cento della popolazione; sono presenti prevalentemente nella zona del nord-est. “Rojava Kurdistan” e popolano alcuni quartieri di Aleppo, come quelli di Ashrafieh e di Sheikh Maqsoud. Come comunicato dall’associazione umanitaria Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia che ha sede nazionale nella nostra città, il pomeriggio del 7 gennaio l’esercito siriano ha sparato dei colpi d’artiglieria contro i due quartieri curdi della città di Aleppo, nel nord della Siria, da quel momento sottoposti a bombardamenti con artiglieria, droni e armi pesanti. I bombardamenti colpiscono aree densamente abitate da civili, distruggendo abitazioni e infrastrutture essenziali. Tra queste, l’Ospedale Khalid Fecir che, preso di mira da giorni, è stato messo fuori uso. Mentre le forze di sicurezza interne dei due quartieri curdi resistono, si contano decine di vittime fra i civili caduti nel corso di questi attacchi indiscriminati e centinaia di persone rimaste ferite, senza aver potuto ricevere assistenza medica adeguata. Nel frattempo, centinaia di migliaia di persone tentano di fuggire verso Afrin, ma lungo le vie di fuga vengono intercettate dalle milizie, sottoposte ad arresti arbitrari, rapimenti e allontanamenti forzati. A peggiorare ulteriormente la situazione, le forze del governo siriano impediscono alle organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali di accedere alle aree colpite, bloccando l’arrivo di ambulanze, medici e aiuti salvavita. In questo clima di violazione del diritto internazionale umanitario e di attuazione di crimini di guerra, l’emergenza umanitaria aumenta di giorno in giorno. Come Partito Democratico chiediamo al Governo italiano di prestare attenzione sulla situazione curda in Siria e intraprendere azioni diplomatiche per far cessare le violenze e garantire diritti, a protezione dei civili, con l’apertura di corridoi umanitari per l’evacuazione dei feriti e la consegna degli aiuti”.

