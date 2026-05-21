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Bonciani (PD): “La repressione violenta di attivisti pacifici della global sumud flottiglia è inammissibile. La comunità internazionale intervenga subito”

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21 Maggio 2026

Bonciani (PD): “La repressione violenta di attivisti pacifici della global sumud flottiglia è inammissibile. La comunità internazionale intervenga subito”

Livorno 21 maggio 2026 Bonciani (PD): “La repressione violenta di attivisti pacifici della global sumud flottiglia è inammissibile. La comunità internazionale intervenga subito”

Le immagini pubblicate dalla stampa italiana e internazionale nelle ultime ore, degli attivisti della Global Sumud Flottilla detenuti illegalmente dallo Stato di Israele, ammanettati, bendati, in ginocchio, circondati da uomini dell’esercito armati, sono inaccettabili e mostrano la violenza e la disumanità del Governo di Netanyahu. Nelle immagini e nei filmati diffusi sui social, gli attivisti vengono trattati come criminali da chi li ha rapiti in mare, compiendo un atto di pirateria.

I filmati che mostrano il ministro della sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, ricercato dalla corte penale internazioanale per crimini di guerra, deridere e umiliare gli attivisti, definendoli sostenitori del terrorismo, sono un insulto alla dignità umana. Oltre all’umiliazione e la repressione violenta degli attivisti pacifici, la minaccia alla loro incolumità con le dichiarazioni rivolte a Netanyahu, a cui dice : “lasciali a me me per molto ma molto tempo ancora. Mandali nelle prigioni dei terroristi”.

Non solo la marina israeliana viola nuovamente il diritto internazionale e il diritto del mare abbordando acque internazionali le barche della Flotilla cariche di aiuti umanitari e dirette a Gaza, con un atto di pirateria, ma Israele oggi dimostra la propria disumanità e violenza trattando come criminali gli attivisti. Non è più accettabile che il governo israeliano goda di totale impunità, qualsiasi cosa faccia, contro chiunque la faccia e ovunque la faccia. Come Partito Democratico riteniamo inaccettabile che attivisti innocenti vengano sottoposti a comportamenti lesivi della dignità umana e minacciati. Chiediamo al Governo Italiano e all’Unione Europea di agire immediatamente per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti, fra cui ci sono anche due livornesi, Claudio e Federico Paganelli, per i quali la Città vive momenti di grande apprensione. Chiediamo inoltre che il Governo e l’Unione Europea compiano ogni sforzo per sbloccare gli aiuti a favore del popolo palestinese e fermino le violenze contro i coloni della Cisgiordania. Servono provvedimenti chiari da parte della comunità internazionale contro la violenza e illegalità messa in atto dal Governo di Netanyahu.

E’ quanto dichiara per la segreteria dell’Unione Comunale PD Livorno, Barbara Bonciani, responsabile relazioni internazionali”