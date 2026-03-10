Home

Bonifiche siti inquinati e aree per energie rinnovabili, le richieste delle Province toscane all’assessore regionale all’ambiente

10 Marzo 2026

Livorno 10 marzo 2026

Nei giorni scorsi la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ha partecipato all’incontro tra UPI Toscana e l’assessore regionale all’ambiente David Barontini, dedicato ai temi ambientali legati alla bonifica dei siti inquinati, all’individuazione delle aree idonee per le energie rinnovabili e al necessario rafforzamento delle strutture tecniche delle Province.

Un confronto istituzionale, dedicato a uno dei settori più delicati per il governo del territorio, che ha visto il presidente di UPI Toscana, Francesco Limatola e i presidenti delle Province Roberto Valettini, Massimiliano Angori, Sandra Scarpellini, Marcello Pierucci, Agnese Carletti e Luca Marmo, portare al tavolo il punto di vista dei territori su questioni operative e strategiche per la gestione delle competenze ambientali.

Sulla questione delle bonifiche dei siti inquinati, competenza tornata alle Province dopo il riordino istituzionale seguito alla Legge 56/2014 e le successive pronunce della Corte Costituzionale, UPI Toscana ha posto l’attenzione sul fatto che il prossimo 31 dicembre 2026 è in scadenza la struttura amministrativa, comune tra Regione e Province, istituita al fine di accompagnare la fase di transizione nelle procedure relative ai casi di contaminazione, al controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica e all’individuazione dei responsabili dell’inquinamento.

Un definitivo “passaggio di consegne” che però deve fare i conti con l’urgenza di rafforzare gli uffici provinciali, anche alla luce del fatto che nel 2016 le risorse umane impegnate su queste funzioni erano state trasferite alla Regione. La scadenza di dicembre, impone ora di affrontare il tema sia del futuro assetto organizzativo, sia della necessaria garanzia di risorse economiche adeguate per assicurare continuità amministrativa e gestione efficace dei procedimenti.

“La Toscana ha bisogno di un sistema di governo dell’ambiente chiaro, efficiente e vicino ai territori”, ha dichiarato il presidente di UPI Toscana Francesco Limatola. “Le Province – ha aggiunto – sono tornate a svolgere funzioni importanti, come quelle legate alla bonifica dei siti contaminati e ai controlli ambientali, ma per farlo davvero servono strutture adeguate e risorse certe. Non possiamo permetterci zone d’ombra proprio su materie così delicate: per questo è necessario rafforzare gli uffici provinciali e definire insieme alla Regione un assetto stabile e definitivo. L’incontro con l’assessore Barontini va nella direzione giusta e conferma la volontà di lavorare insieme con spirito di collaborazione istituzionale”.

Anche sul tema dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, un passaggio decisivo per la transizione energetica della Toscana, le Province chiedono il pieno coinvolgimento dei territori.

“Come presidenti – ha sottolineato la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini – abbiamo chiesto all’assessore Barontini di affrontare con noi il tema importantissimo della sostenibilità degli impianti di produzione di energie sostenibili da parte dei nostri territori. Abbiamo assicurato all’assessore la nostra piena collaborazione ai tavoli che la Regione vorrà aprire, nella volontà di contribuire a un equilibrio tra transizione e rispetto paesaggistico e sociale. Sappiamo bene che la normativa di riferimento è nazionale, ma da un dialogo urgente e continuo tra Regione e Province potranno nascere contributi fondamentali per affrontare un tema così complesso”.

A questo proposito, UPI Toscana ha ribadito la necessità che i territori e gli enti locali possano esprimersi, attraverso un percorso condiviso con ANCI Toscana e con le Province, affinché le scelte su un tema così strategico possano essere costruite insieme alle comunità locali.