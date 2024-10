Home

1 Ottobre 2024

Livorno 1 ottobre 2024 – Bonsai Bonsai: “La Nostra Bella Età”, l’evoluzione del sound della band livornese

I Bonsai Bonsai, band livornese nata nel 2015, sono tornati sulla scena musicale con un importante cambiamento e una nuova proposta: La Nostra Bella Età, il loro primo album in italiano. Dopo anni di produzione musicale in lingua inglese, il quintetto ha scelto di abbracciare la propria madrelingua per esplorare nuove sonorità e tradizioni. Questo nuovo lavoro, composto da dieci tracce, segna una svolta nella carriera del gruppo e un’evoluzione significativa nel loro stile musicale.

La decisione di passare all’italiano non è solo un cambio linguistico, ma anche un approccio che richiama la tradizione della canzone d’autore italiana. Le influenze che permeano l’album spaziano da un groove ipnotico, che attraversa gran parte delle canzoni, a momenti più intensamente psichedelici. Questo mix di elementi rappresenta una sorta di omaggio alla grande tradizione musicale italiana, ma al tempo stesso introduce un sound fresco e moderno.

Un esempio lampante di questa fusione tra tradizione e modernità è il brano Noi, in cui la band si muove su territori sinfonico-psichedelici, espandendo i propri orizzonti musicali con atmosfere eteree e coinvolgenti. In altri momenti, come nella canzone Mondo, l’accento psych anni Sessanta diventa più evidente, strizzando l’occhio a band storiche come i Verdena, ma con un tocco personale che rappresenta uno dei punti più alti dell’intero album.

Dal punto di vista artistico, La Nostra Bella Età è un progetto ricco di spunti e influenze, capace di attraversare diversi mondi musicali senza mai perdere coerenza.

L’alternanza tra tempi dilatati e ritmi serrati, tipica del sound dei Bonsai Bonsai, è arricchita da una produzione curata nei minimi dettagli, che evidenzia la crescita della band e la sua maturità artistica. La transizione verso il cantato in italiano, pur rappresentando una sfida, ha permesso al gruppo di esplorare nuove sfumature emotive e narrative, rendendo il lavoro ancor più distintivo.

Il percorso dei Bonsai Bonsai è iniziato con la pubblicazione di un EP eponimo nel 2018, prodotto da Daniele Catalucci (Virginiana Miller), in cui il gruppo già esprimeva il proprio interesse per il rapporto tra uomo e natura, un tema che continua a permeare la loro musica. La band ha subito suscitato interesse, esibendosi in contesti internazionali come il Badehaus di Berlino e partecipando a importanti concorsi italiani, come il Rock Contest di Controradio.

Oggi, con La Nostra Bella Età, i Bonsai Bonsai dimostrano di essere pronti a fare il salto di qualità, confermandosi una delle realtà più interessanti e originali del panorama musicale indipendente italiano. La loro capacità di unire psichedelia, elettronica e tradizione cantautorale li rende un gruppo da tenere d’occhio, capace di sorprendere e affascinare ad ogni nuova produzione.

