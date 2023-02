Home

Attualità

17 Febbraio 2023

Livorno 17 febbraio 2023 – Bonus edilizi, Tenerini (FI): “io sto con famiglie e imprese. Bisogna intervenire presto, Forza Italia da tempo propone soluzioni percorribili”

“A fronte delle Regioni che vogliono acquistare i crediti relativi al Superbonus, sembra che il Ministero dell’Economia abbia già detto che interromperà il ricorso a tale possibilità, con una norma del decreto-legge Pnrr in corso di attuazione, tale eventualità va assolutamente evitata”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“A fronte del dietrofront dei mesi scorsi da parte di molte banche ed enti pubblici, che hanno i cassetti fiscali pieni, noi di Forza Italia da tempo chiediamo che si trovi una soluzione per sbloccare i crediti, e di percorsi ne abbiamo proposti alcuni come lo sblocco dei crediti d’imposta già maturati attraverso lo strumento degli F24 o consentendo la possibilità agli intermediari di frazionare per importi, oltre l’annualità, i crediti da cedere. Ad oggi il mercato secondario dei crediti fiscali si è sostanzialmente bloccato, lasciando tra i 5 (secondo la Cna) e i 15 miliardi (secondo Ance) di euro di buco alle aziende del settore. Le quali saranno costrette a sospendere i cantieri in corso per la mancanza della liquidità necessaria”.

La stessa ha aggiunto “Bisogna liberare i cassetti fiscali, trovando una soluzione percorribile. Il provvedimento ha avuto un iter travagliato caratterizzato da continui cambi di normativa, soprattutto dopo l’approvazione del decreto antifrodi, ma nasce con l’intenzione di rilanciare la nostra economia. Non è facile trovare una soluzione, ma un percorso va avviato per salvare un comparto e scongiurare pesanti conseguenze per l’intera economia e per migliaia di famiglie”.

