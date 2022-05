Bonus idrico, come fare domanda al Comune di Livorno

Livorno, 23 maggio 2022

L’Amministrazione comunale ricorda alle famiglie che c’è tempo fino a mercoledì 15 giugno per presentare domanda per il bonus sociale idrico integrativo 2022, che consente di usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua, in base ai consumi effettuati nell’anno 2021.

Per poter usufruire del beneficio occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 12.500 euro. La soglia è aumentata a 20mila euro in presenza di almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Il bando integrale, con le istruzioni per la compilazione della domanda, è pubblicato su questo sito nella sezione Avvisi.

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’indirizzo https://srvarpa.comune.livorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=11 entro le ore 12 di mercoledì 15 giugno. Occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS. Si consiglia di effettuare l’accesso con un browser di ultima generazione (no Internet Explorer) e di accettare i cookie.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Marginalità e Famiglia bonusidricointegrativo@comune.livorno.it Tel. 0586 824184 – 824193 il lunedì e venerdì in orario 9-13, il martedì e giovedì 15.30-17.30