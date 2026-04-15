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Cronaca

Bonus idrico, da oggi le domande. A chi spetta e come ottenerlo

Cronaca

15 Aprile 2026

Bonus idrico, da oggi le domande. A chi spetta e come ottenerlo

Livorno 15 aprile 2026 Bonus idrico, da oggi le domande. A chi spetta e come ottenerlo

Dalle ore 9 di oggi, mercoledì 15 aprile sarà possibile presentare le domande per usufruire del bonus sociale idrico integrativo, che anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Livorno mette a disposizione delle famiglie a basso reddito, con i fondi ripartiti dall’Autorità Idrica Toscana per le “utenze deboli”. Il bonus consente di usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua, in base ai consumi effettuati nell’anno precedente.

Per poter usufruire del beneficio occorre essere residenti a Livorno e un ISEE in corso di validità non superiore a 12.500 euro. La soglia è aumentata a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 15 maggio esclusivamente online.

Il bando, insieme al link per il collegamento alla piattaforma di presentazione delle domande, alla modulistica per gli amministratori di condominio e alle istruzioni per la compilazione delle istanze, è già pubblicato sul sito del Comune (si accede dalla rete civica del Comune di Livorno, selezionando sulla homepage il link “Servizi” e digitando la parola “Bonus” nella barra di ricerca).

Si raccomanda di annotare il numero progressivo della domanda, da utilizzare successivamente per la consultazione della graduatoria.

Per accedere alla piattaforma online occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS.

Le persone in difficoltà con la presentazione della domanda online possono richiedere un appuntamento al Punto Digitale Facile presso URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno, Piazza del Municipio, 1, Telefono: 0586820204 – 0586820205; messaggi scritti Whatsapp 3358225555, in orario lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Inoltre, quattro associazioni cittadine si sono rese disponibili ad aiutare, previo appuntamento telefonico:

• Associazione Nonno Point in piazza Saragat 1 piano primo (locali dello Sportello comunale Area Nord). Telefonare allo 0586 824842 il lunedì e il giovedì 9-11.

Associazione Nonno Point anche il giorno martedì, orario 9-11 presso la struttura Pian di Rota.

• Associazione Oltrefrontiera in via Terreni 5. Telefonare allo 0586 891168 il lunedì e il venerdì 12-13, il martedì e il giovedì 18-19, il mercoledì 9-10. • Sportello di supporto digitale di Arci Livorno presso il Centro Civico Shangay in via Fratelli Bandiera. Telefonare al numero 0586 426888 dal lunedì al venerdì ore 9-13; • Cooperativa Sociale CeSDI onlus – Sportello Garibaldi s’informa (Centro di facilitazione digitale del Comune di Livorno presso la Baracchina 5/6 di piazza Garibaldi). Telefonare dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-19 al 320 8285747 oppure presentarsi di persona il lunedì, mercoledì o giovedì in orario 15-19, il martedì 9-13.

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile contattare l’Ufficio Marginalità e Famiglia telefonando ai numeri 0586 824204 – 824184 dal lunedì al venerdì in orario 9-13.

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