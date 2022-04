Home

Bonus idrico integrativo, agevolazioni per le famiglie più bisognose, come fare domanda

15 Aprile 2022

Domande da presentare entro mercoledì 15 giugno 2022

Bonus idrico integrativo, agevolazioni per le famiglie più bisognose

Il valore dell’ISEE non deve superare i 12.500,00 € euro elevabili a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli

Livorno, 15 aprile 2022

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione del bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2022 per le utenze deboli del servizio idrico integrato, in attuazione del decreto n.57 del 31 marzo 2022 con il quale l’Autorità Idrica Integrata (AIT) ha definito la ripartizione dei fondi per i contributi da assegnare alle cosiddette “utenze deboli”.

Le domande per partecipare al bando potranno essere inoltrate da venerdì 22 aprile fino a mercoledì 15 giugno 2022.

I requisiti richiesti per fare domanda sono:

la residenza anagrafica nel Comune di Livorno

una situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE in corso di validità, con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) pari e/o inferiore a € 12.500,00. La soglia ISEE è elevata ad € 20.000,00 se si hanno almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Il modulo è compilabile soltanto nella modalità on-line a seguito di accesso con credenziali SPID, CIE o CNS dal sito del Comune di Livorno / Servizi Online / Sportello del Cittadino / Sociale / Bonus idrico integrativo, il link diretto è il seguente:

https://srvarpa.comune.livorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=11

E’ possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie – Ufficio Marginalità e Famiglia (telefono 0586/824184 – 0586/824193) per richiedere informazioni nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30

