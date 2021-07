Bonus Idrico Integrativo, pubblicata la graduatoria

Livorno, 6 luglio 2021

È stata pubblicata nella pagina dedicata nella sezione Gare > Avvisi la graduatoria degli aventi diritto al Bonus Idrico Integrativo.

Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, la graduatoria è stata pubblicata in forma anonima attraverso l’identificativo corrispondente al numero della domanda.

I contributi saranno erogati, come riportato nel testo dell’Avviso all’articolo 3, direttamente in bolletta per le utenze dirette, dando evidenza dello stesso nell’importo con la dicitura “Bonus Integrativo”.

Le utenze indirette riceveranno il bonus nella modalità selezionata al momento della compilazione della domanda, tramite assegno o bonifico bancario.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie Ufficio Marginalità e Famiglia Tel. 0586/824184 – 0586/824181 – 0586/824183

Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Email: bonusidricointegrativo@ comune.livorno.it