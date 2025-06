Home

20 Giugno 2025

Bonus idrico, pubblicato l’elenco con 1161 beneficiari

Livorno 20 giugno 2025 Bonus idrico, pubblicato l’elenco con 1161 beneficiari

Sono pubblicati sul sito internet del Comune (link diretto alla pagina: bit.ly/4jYrp1q) gli elenchi delle domande ammesse al Bonus Idrico integrativo anno 2025. È disponibile anche l’elenco delle domande non ammesse, con i motivi dell’esclusione.

Per motivi di privacy gli elenchi non riportano i nominativi dei beneficiari ma il numero progressivo della domanda, rilasciato dal sistema al momento della presentazione online dell’istanza.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Marginalità e Famiglia scrivendo a: bonusidricointegrativo@comune.livorno.it oppure chiamando i numeri 0586 820214 – 0586 824204 – 329 689 8856 – 0586 824184 dal lunedì al venerdì in orario 9-13.

Il bonus sociale idrico integrativo consente ai beneficiari di usufruire di importanti riduzioni in bolletta, grazie ai fondi che l’Autorità Idrica Toscana ha assegnato all’Amministrazione comunale a vantaggio delle famiglie a basso reddito (quest’anno era previsto un ISEE in corso di validità non superiore a 12.500 euro). Il bando è stato aperto dal 14 aprile al 16 maggio 2025. Sono arrivate 1.247 domande, delle quali 1.161 accolte e 86 respinte.