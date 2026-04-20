Home

Provincia

Bonus sociale idrico integrativo 2026, bando online: domande entro il 25 maggio

Provincia

20 Aprile 2026

Bonus sociale idrico integrativo 2026, bando online: domande entro il 25 maggio

San Vincenzo (Livorno) 20 aprile 2026 Bonus sociale idrico integrativo 2026, bando online: domande entro il 25 maggio

È online da oggi lunedì 20 aprile sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo il bando per la concessione del bonus sociale idrico integrativo 2026. Ci sarà tempo per presentare domanda fino al giorno 25 maggio. È online da oggi lunedì 20 aprile sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo il bando per la concessione del. Ci sarà tempo per presentare domanda fino al giorno 25 maggio.

Per accedere all’agevolazione tariffaria è necessario risiedere nel territorio del Comune di San Vincenzo e avere una situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione Isee in corso di validità il cui valore sia pari o inferiore a 10.000 euro, elevabile ad un massimo di 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Oltre a ciò è necessario anche essere intestatari dell’utenza idrica domestica attiva relativa all’abitazione di residenza o essere utente indiretto (condominiale o aggregata).

L’importo minimo dell’agevolazione concessa sarà di 1/3 rispetto alla spesa lorda sostenuta nel 2025 e potrà arrivare fino al 100% della spesa, in base alle risorse disponibili ed al numero delle domande. Il Comune provvederà a trasmettere al gestore Asa spa, l’elenco dei beneficiari. L’agevolazione sarà erogata direttamente dal gestore tramite deduzione in bolletta per gli utenti singoli (anche se morosi), oppure liquidazione tramite assegno o bonifico al singolo beneficiario nei casi di utenza condominiale. Per gli utenti morosi all’interno di un’utenza idrica condominiale, invece, l’agevolazione verrà dedotta dalla bolletta condominiale.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai numeri di telefono 0565/707232, 0565/707236, 0565/707204 e 0565/707262. La domanda deve essere presentata compilando i moduli predisposti dal Comune e scaricabili a https://tinyurl.com/5n8e93xn , e inviata per raccomandata A.R. a Comune di San Vincenzo, via Alliata 4, 50027 San Vincenzo, tramite pec o mail ordinaria con copia del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica comunesanvincenzo@postacert. toscana.it oppure consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune.