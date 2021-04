Home

Bonus sociale idrico, riduzioni sulle bollette dell'acqua per le famiglie che ne faranno richiesta

24 Aprile 2021

24 Aprile 2021

Bonus sociale idrico, riduzioni sulle bollette dell'acqua per le famiglie che ne faranno richiesta

Domande da lunedì 26 aprile

Bonus sociale idrico, riduzioni sulle bollette dell’acqua per le famiglie che ne faranno richiesta

La soglia ISEE è fissata a 12.500 euro (20mila se si hanno almeno 4 figli a carico)

Livorno, 24 aprile 2021

È pubblicato sul sito internet del Comune di Livorno il bando per accedere al bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2021, che consentirà alle famiglie livornesi che ne faranno richiesta di ottenere riduzioni sulle bollette dell’acqua, in base ai consumi dell’anno solare precedente.

Per essere ammesso al contributo, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 12.500 euro.

La soglia è elevata a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Oltre ai requisiti di reddito, è richiesta la residenza a Livorno e che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un’utenza dell’acqua, direttamente o tramite condominio.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 26 aprile, esclusivamente tramite la procedura online indicata nella pagina internet del bando, pubblicato sul sito del Comune

www.comune.livorno.it nella sezione “Bandi, Gare e Concorsi” > “Avvisi”. Dalla pagina internet del bando è possibile scaricare, oltre all’avviso completo, anche un file con le istruzioni per la compilazione della domanda e un modulo per gli amministratori di condominio.

Il sistema rilascerà una ricevuta con un numero progressivo che potrà essere stampata o fotografata sul telefono. Il numero sarà utilizzato al momento della pubblicazione della graduatoria per identificare il richiedente.

Il bando scade alle ore 12 di martedì 15 giugno 2021.

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno – Ufficio Marginalità e Famiglia (tel. 0586 824184 – 824183 – 824181) il lunedì e il venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 o mandare una mail a bonusidricointegrativo@comune.livorno.it

