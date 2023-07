Home

7 Luglio 2023

Livorno 7 luglio 2023 – Borders: Romiti e Chovchane a confronto sulle migrazioni

Andrea Romiti incontra il progetto Borders

Il progetto europeo Borders, prodotto da Propaganda, mira ad ampliare la presenza di ASCS ai confini caldi delle rotte migratorie europee.

Borders vuole raccontare le difficoltà dei soggetti regolari in Italia e l’impossibilità della vita per gli irregolari.

Sotto la lente esperta del regista Nejib Belkadhi, ideatore della pellicola “Hammamet”, la Docu-serie di Borders sarà trasmessa nei cinema del continente Africano e successivamente su Netflix nel 2024.

Andrea Romiti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Livorno; si è incontrato con Mohamed Amine Chovchane, mediatore interculturale esperto in immigrazione. I due hanno condiviso e discusso il loro punto di vista personale e del partito riguardo il tema migranti.

Gli argomenti espressi riguardano principalmente le condizioni delle persone in movimento ai confini, le violenze e le ingiustizie, incentivando le iniziative delle associazioni locali per sensibilizzare la società civile, in particolare i giovani, sulle politiche di esternalizzazione delle frontiere operate dai paesi dell’Unione Europea.

Romiti dichiara “Serve una immigrazione regolare, basta con gli scafisti. Occorrono quote lavoro per i regolari e espulsioni per gli irregolari. Il nostro Presidente del Consiglio sta cercando di concludere gli accordi europei e internazionali necessari a far cessare il traffico illecito degli esseri umani. Una immigrazione disciplinata garantirà il futuro di tutti anche degli immigrati regolari”

