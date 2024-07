Home

Borghi di montagna in Toscana con laghi, cinque mete da non perdere per rinfrescarsi

31 Luglio 2024

Quando l’estate si fa particolarmente calda, nulla è più piacevole di una gita verso le fresche montagne toscane e i loro incantevoli laghi.

I laghi montani non solo offrono un po’ di refrigerio, ma sono anche luoghi ideali per passeggiate e relax immersi nella natura.

Ecco cinque meravigliosi borghi di montagna in Toscana, tutti dotati di laghi, che ti permetteranno di godere di aria fresca e paesaggi spettacolari.

1. Lago di Abetone

Situato vicino al borgo di Abetone, il Lago di Abetone è una piccola gemma immersa nelle Alpi Apuane. Questo lago montano è circondato da boschi e offre un ambiente tranquillo per rilassarsi e fare picnic. La zona circostante è ideale per passeggiate e brevi escursioni, con sentieri che si snodano lungo le sponde del lago e offrono panorami mozzafiato. In estate, il Lago di Abetone è un ottimo luogo per una pausa rinfrescante.

2. Lago Nero

Il Lago Nero si trova nei pressi di Abetone ed è un’altra splendida meta montana in Toscana. Questo lago alpino, situato a circa 1.800 metri di altitudine, è circondato da un paesaggio naturale incontaminato e offre un’ottima opportunità per fare trekking e godere della bellezza dei boschi circostanti. Le sue acque limpide e fredde sono perfette per una pausa estiva e il panorama circostante è ideale per chi ama la fotografia di paesaggio.

3. Lago di Bilancino

Anche se tecnicamente non è un lago montano, il Lago di Bilancino è situato nelle colline vicino a Barberino di Mugello e merita una visita estiva. Questo grande lago artificiale è circondato da dolci colline e offre molte attività all’aperto, come nuoto, vela e windsurf. Le sue acque fresche sono perfette per rinfrescarsi e la zona offre numerose aree pic-nic e sentieri per passeggiate.

4. Lago di Santa Barbara

Il Lago di Santa Barbara si trova nei pressi di San Marcello Piteglio ed è un piccolo lago di montagna immerso in un ambiente naturale tranquillo. Questo lago offre una vista spettacolare sulle montagne circostanti e rappresenta una meta ideale per passeggiate rilassanti e picnic all’aperto. Le acque fresche e l’ambiente sereno lo rendono un luogo perfetto per sfuggire al caldo estivo.

5. Lago di Suviana

Situato nel comune di Camugnano, il Lago di Suviana è un grande lago artificiale immerso nel Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone. Questo lago montano è circondato da boschi e offre molte attività ricreative, come canottaggio, nuoto e pesca. I sentieri che circondano il lago sono ideali per escursioni e passeggiate panoramiche. La zona circostante è perfetta per trascorrere una giornata immersi nella natura e godere della frescura estiva.

Suggerimenti per Godere dei Laghi Montani

Passeggiate e Trekking : Approfitta dei sentieri che si snodano intorno ai laghi per fare passeggiate e trekking, scoprendo paesaggi mozzafiato e respirando aria fresca.

Picnic all’Aperto : Porta con te una coperta e del cibo per fare un picnic sulle rive dei laghi, godendo del panorama e del clima temperato.

Attività Acquatiche : Se il lago lo permette, considera di fare una nuotata o provare sport acquatici come il canottaggio.

Relax e Fotografia: Sfrutta l’ambiente sereno per rilassarti, leggere un libro o scattare fotografie delle bellezze naturali.

I laghi montani toscani offrono una splendida opportunità per sfuggire al caldo estivo e godere di paesaggi naturali mozzafiato. Dai laghi di Abetone e Nero ai più ampi specchi d’acqua come quello di Suviana, ogni meta offre un rifugio fresco e affascinante. Pianifica la tua visita e preparati a esplorare questi luoghi idilliaci per un’estate rinfrescante e rigenerante.

