Borgo: “cadono cavi” in strada, intervento in corso dei vigili del fuoco (Foto e Video)

15 Dicembre 2022

Livorno 15 dicembre 2022

In Borgo Cappuccini sopra il passaggio pedonale all’incrocio con via Giuliana e via dei Carrozzieri dei cavi si sono sganciati e sono calati pericolosamente verso terra

Come possiamo vedere dalla foto inviata da Antonio Morozzi (che ha avvisato il 112) distano da terra più o meno un paio di metri.

I vigili del fuoco sono giunti ora sul posto per mettere in sicurezza l’area, la zona verrà chiusa fino alla totale messa in sicurezza.

Possibili disagi e deviazioni del traffico