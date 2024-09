Home

Cronaca

Aree pubbliche

Borgo, incrocio pieno di criticità tra via San Carlo – via Verdi (Video)

Aree pubbliche

27 Settembre 2024

Borgo, incrocio pieno di criticità tra via San Carlo – via Verdi (Video)

Livorno 27 settembre 2024 – Borgo, incrocio pieno di criticità tra via San Carlo – via Verdi (Video)

Antonio Morozzi con questo video accompagna i lettori alla scoperta dell’incrocio tra via Verdi e via San Carlo nel quartiere di Borgo Cappuccini e mette in evidenza tutta una serie di criticità

Borgo, incrocio pieno di criticità tra via San Carlo – via Verdi