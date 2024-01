Home

3 Gennaio 2024

Borgo, interruzione erogazione acqua per riparazione urgente

Livorno 3 dicembre 2023 – Borgo, interruzione erogazione acqua per riparazione urgente

ASA comunica che il 4 gennaio, dalle ore 8 alle ore 13 circa, i tecnici saranno impegnati in una riparazione urgente in via San Carlo angolo via Verdi.

Nel corso dell’intervento sarà installata anche una valvola per gestire al meglio il flusso idrico in caso di lavori futuri per ridurre i disagi ai cittadini.

Per consentire la riparazione sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nel tratto di via San Carlo compreso tra il civico 40 e corso Mazzini .

Durante i lavori e al termine degli stessi potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua nelle vie limitrofi all’intervento che andranno a scomparire col passare delle ore.

