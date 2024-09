Borgo, via dei Ciclisti già via dei Carrozieri: impossibile passare dal marciapiede, più rastrelliere (Video)

Home

23 Settembre 2024

Livorno 23 settembre 2024 – Borgo, via dei Ciclisti già via dei Carrozieri: impossibile passare dal marciapiede, più rastrelliere

Problematiche nel quartiere Borgo Cappuccini

Antonio Morozzi ci accompagna lungo il quartiere di Borgo alla scoperta di quello che non va. In questo primo articolo su Borgo, Antonio Morozzi pone l’attenzione al problema delle biciclette. Morozzi prende ad esempio Via dei Carrozzieri, una delle tante vie del quartiere che presentano questo problema ed ironicamente cambia il nome alla via. Da via dei Carrozzieri a via dei Ciclisti. I marciapiedi sono stretti e pieni di bici legate ai pali; questa situazione oltre ad essere di ostacolo a persone anziane, mamme con passeggini e persone con ridotta capacità motoria, pongono l’attenzione sulla mancanza di posti dedicati alle bici. In borgo mancano molte rastrelliere e dal momento che le bici sui marciapiedi sono molte, forse sarebbe opportuno installare rastrelliere diversi punti stradali per risolvere il problema