23 Aprile 2021

BorgoLab: se ne discute in commissione alle 15, segui lo streeming

Venerdì 23 aprile alle ore 15 seduta congiunta di 4^ e 6^ Commissione Consiliare e alle 17.30 si riunisce la Quarta Commissione

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming

Livorno, 23 aprile 2021 – BorgoLab: se ne discute in commissione alle 15, segui lo streeming

La Quarta Commissione Consiliare (Assetto del territorio) e la Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità Urbana) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del consiglio Pietro Caruso, per il giorno venerdì 23 aprile alle ore 15 per discutere il seguente ordine del giorno:

Mozione presentata dai consiglieri Mirabelli, Marengo, Fenzi, Ferretti, Tomei, Simoni, Talini, Sassetti, Lucetti,Cecchi, Nasca, Semplici, Girardi e Corniglia: “Borgolab”.

A seguire, alle ore 17.30 circa, la seduta proseguirà solamente per la Quarta Commissione per un aggiornamento sullo stato dei lavori post-alluvione.

Si ricorda che ai sensi dell’ art. 13, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021, la seduta si svolgerà in video conferenza

I cittadini potranno seguire i lavori della Commissione in diretta streaming sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

Quarta Commissione “Assetto del territorio”

Presidente: Irene Sassetti (Partito Democratico); Vicepresidente: Valerio Ferretti (Partito Democratico).

Altri componenti: Angelo Di Cristo, Federico Mirabelli, Piero Tomei, Paolo Fenzi (Partito Democratico); Andrea Romiti (Fratelli d’Italia), Marco Bruciati (Buongiorno Livorno), Luca Vecce (Movimento 5 Stelle), Alessandro Perini (Lega).

Sesta Commissione “Vivibilità Urbana”

Presidente: Piero Tomei (Partito Democratico). Vicepresidente: Carolina Marengo (Partito Democratico).

Altri componenti: Francesca Cecchi, Valerio Ferretti, Francesca Pritoni, Daniele Tornar (Partito Democratico); Luca Vecce (Movimento 5 Stelle), Costanza Vaccaro (Lega).

