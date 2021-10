Home

Borgomanero-Libertas Livorno 1947: 82-62

10 Ottobre 2021

Livorno 10 ottobre 2021

Dieci minuti di sofferenza, altri dieci di furore agonistico e cestistico e la Maurelli riesce ad espugnare il difficile campo della Cipir Borgomanero con largo divario.

E dire che la trasferta piemontese era iniziata sotto una cattiva stella: out il capitano Francesco Forti per una dolorosa distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell’allenamento di sabato.

Oscuri presagi confermati dall’andamento del primo quarto che ha visto i padroni di casa dominare con alte percentuali dall’arco (4/9, trascinati da super Ferrari) e raggiungere il massimo vantaggio di +11 (22-11) all’8’. Il tutto mentre la Maurelli pasticciava in attacco (7 palle perse).

Nei secondi 10’ però, la Libertas imponeva la legge del più forte suffragata da una maggiore esperienza. A spaccare la partita ci ha pensato Davide Marchini con 16 punti, 4 su 4 da 3 e un canestro sulla sirena con palla scagliata dalla propria linea di tiro libero.

Il parziale del secondo quarto (9-30 per gli ospiti) di fatto ha capovolto la partita ridotta a garbage time per i secondi venti minuti. Se da una parta la Maurelli ha allentato la valvola della concentrazione, dall’altra Cipir non è stata capace di rientrare nel match. In casa amaranto molto bene Morgillo, Marchini, il chirurgico Ammannato e Costantino Bechi, play titolare per un giorno stante l’assenza di Forti. Positiva anche la prestazione di Casella che ha partecipato alla goleada finale con canestri d’esperienza.

TABELLINO:

CIPIR COLLEGE BORGOMANERO: Cecchi NE, Jovanovic 14 (5/10 da 2, 1/7 da 3), A. Ferrari 20 (2/6, 4/7), F. Ferrari NE, Loro 4 (2/7 ,0/4) Diouf 3 (1/1), Boglio 11 (1/5, 1/4), Attademo (0/4, 0/1), Airaghi10 (4/6), Manto NE, Nwohuocha NE, Ghigo , (0/2 da 3). Tutto. Di Cerbo.

MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947: Ammannato 17 (5/5, 1/2), Mancini NE, Geromin NE, Toniato 2 (1/5, 0/4), Bechi 9 (4/12, 0/1), Ricci 5 ( 1/2, 1/4) , Kuuba, Morgillo 19 (8/14, 0/1), Casella 12 (6/9, 0/4), Marchini 18 (3/3, 4/6). Tutto. Fantozzi

ARBITRI: Ragionier e Meli

TIRI LIBERI. Borgomanero 14/20, Libertas 8/15

PARZIALI: 24-16, 33-46; 44-61

Usciti per 5 falli: Diouf e Marchini

