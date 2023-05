Home

Cronaca

Ambiente

Botro Felciaio e sue condizioni attuali, le preoccupazioni di un cittadino

Ambiente

24 Maggio 2023

Botro Felciaio e sue condizioni attuali, le preoccupazioni di un cittadino

Livorno 24 maggio 2023 – Botro Felciaio e sue condizioni attuali, le preoccupazioni di un cittadino

La lettera

In seguito alle letture sui vari quotidiani online sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna in questi giorni mi sono imbattuto nel piattaforma idrogeo.isprambiente.it.

Questo sito riporta i livelli di rischio di frane e alluvioni nel territorio italiano.

Zoomando fino a selezionare la zona dove abito (via Svizzera, quartiere Scopaia) ci accorgiamo che questa strada è catalogata come zona a rischio medio/alto visto che ci passa il botro Felciaio.

Vi potete immaginare com’era quella famosa notte tra il 9 e 10 settembre 2017…e nonostante tutto per nostra fortuna non esondò (mancava veramente poco perché l’acqua era quasi al livello della strada con una corrente pazzesca) a differenza, purtroppo, di altri corsi d’acqua. Nonostante questo i garage furono allagati con più di mezzo metro d’acqua.

Ad oggi (20 maggio 2023) il botro è lasciato a sé stesso con erbacce, rami e canne.

Questa è la situazione

Mi chiedo cosa si aspetta a ripulirlo e a metterlo in più possibile in sicurezza. Forse si aspetta un’altra tragedia per dare la colpa ai cambiamenti climatici? I politici e gli amministratori si devono assumere le proprie responsabilità.

Lettera firmata

Le foto del botro allegate dal lettore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin