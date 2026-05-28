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Botta e risposta nel centrodestra fra Guarducci e Perini

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28 Maggio 2026

Botta e risposta nel centrodestra fra Guarducci e Perini

Guarducci: "FdI rompe l'alleanza in consiglio", Perini: "Guarducci attacca chi lo ha votato"

Livorno 28 maggio 2026 Botta e risposta nel centrodestra: “FdI rompe l’alleanza in consiglio”, “Guarducci attacca chi lo ha votato”

Botta e risposta tra Guarducci (FI) e Perini (FdI)

Le parole del consigliere comunale Alessandro Guarducci dopo quanto è avvenuto con l’alleato FdI in consiglio comunale:

” In questi due anni ho sempre votato a favore degli atti presentati dalle forze di centrodestra, del quale sono stato orgogliosamante candidato sindaco, anche quando nutrivo dubbi o quando alcune scelte non mi convincevano pienamente. L’ho fatto per senso di responsabilità, per rispetto degli impegni assunti e per lealtà verso un progetto comune che ritenevo più importante delle posizioni individuali.

Ma oggi sento il dovere di dire basta. Dispiace ed è grave che una parte della destra abbia tentato di mettersi di traverso all’atto da me presentato con un emendamento che ha un nome e cognome ben preciso e che voleva colpire Forza Italia. Gravissimo che poi i consiglieri di Fdi siano usciti dall’aula per non votare la mia proposta che è stata comunque approvata dal Consiglio. Così facendo hanno sancito la rottura dell’alleanza in Consiglio Comunale.

Ne prendo atto e a questo punto non posso più condividere una politica fatta di ripicche personali, rancori, egoismi, accuse volgari e sospetti continui. Una politica autoreferenziale, che non guarda al bene comune e perde di vista il valore fondamentale del gioco di squadra, che significa anche saper rinunciare a qualcosa di personale per il bene collettivo.

Questi comportamenti non rafforzano l’alleanza di cdx: anzi, la condannano alla sconfitta in perpetuo. E io questo non posso accettarlo.

Per questo oggi voto no. E da oggi, nella mia piena autonomia e libertà di opinione, scelgo di tirarmi fuori da questo fallimentare contesto anti-politico: resterò all’opposizione, ma a questo punto senza vincoli di coalizione, e continuerò ad esercitare il mio ruolo con coerenza, dignità e responsabilità nei confronti dei cittadini di Livorno.

Di contro i consiglieri FdI Amadio e Perini di essere attaccati da chi lo ha sostenuto e votato :

“AMADIO E PERINI (FDI): “DOPO AVER CHIESTO I VOTI AL CENTRODESTRA, GUARDUCCI ATTACCA CHI LO HA VOTATO” “Le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Guarducci nelle ultime ore confermano definitivamente ciò che da tempo era evidente: il suo percorso politico non ha mai avuto nulla a che vedere con il centrodestra e con il mandato ricevuto dagli elettori. Prima ha chiesto i voti al centrodestra e poi ha finito per attaccare proprio chi lo ha votato. Alessandro Guarducci si è rivelato il vero cavallo di Troia di Salvetti dentro la nostra coalizione.” Lo dichiarano Marcella Amadio e Alessandro Perini, esponenti di Fratelli d’Italia, commentando le affermazioni con cui Guarducci ha annunciato l’uscita dalla coalizione attaccando il centrodestra e rivendicando una linea di opposizione “costruttiva”. “Fa sorridere che proprio chi si è candidato a sindaco del centrodestra parlando di referendum contro il PD, denunciando decenni di malgoverno della sinistra e chiedendo il voto agli elettori alternativi alla maggioranza, oggi finisca per attaccare chi continua coerentemente a fare opposizione.” “Il problema non è mai stata la cosiddetta opposizione costruttiva. Il problema è che Guarducci, nel tempo, ha progressivamente scelto di inseguire gli applausi della maggioranza invece di rappresentare con chiarezza una linea alternativa al sistema di potere che governa Livorno da oltre settant’anni.” “Durante l’ultima seduta consiliare PD, AVS e lo stesso sindaco lo hanno applaudito ripetutamente. Un’immagine che vale più di mille dichiarazioni e che fotografa perfettamente il punto di arrivo della sua parabola politica.” “Chi ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione deve sapere che non sempre è facile stare fuori dalla stanza dei bottoni. Significa spesso essere isolati, contrastati e attaccati proprio perché si svolge fino in fondo il proprio ruolo di controllo. Guarducci evidentemente non ha retto a questa prova e ha preferito la strada più comoda: quella di convolare a nozze con la sinistra.” “Respingiamo inoltre al mittente il tentativo di liquidare come ‘populismo’ o ‘critica sterile’ il lavoro di chi ogni giorno denuncia degrado, sprechi, tasse in aumento, fallimenti amministrativi e problemi di sicurezza che la sinistra livornese ha prodotto in decenni di governo. Fare opposizione non significa fare da stampella alla maggioranza, ma offrire un’alternativa politica credibile e coerente.” “Gli elettori del centrodestra meritano chiarezza e coerenza. Per questo riteniamo che Guarducci avrebbe dovuto avere almeno l’onestà politica di ammettere che il suo percorso era ormai incompatibile con quello della coalizione che lo aveva sostenuto.”