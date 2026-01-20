Home

Bottai nominato in sesta commissione: “Perini a quanto pare è ossessionato dal sottoscritto”

20 Gennaio 2026

La tensione è salita al termine della seduta della Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”, riunitasi nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026, quando un acceso confronto ha coinvolto il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il consigliere comunale Alessandro Perini.

La Commissione, convocata alle ore 9.00 dalla presidente Denise Bertozzi e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma istituzionale ConsigliCloud, era chiamata a discutere l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri Perini e Amadio sull’istituzione di presidi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale nel quartiere Venezia, nella fascia oraria notturna compresa tra l’una e le cinque.

Un tema delicato, legato alla sicurezza e alla vivibilità urbana, che ha animato il dibattito politico e che, una volta chiusi i lavori formali della Commissione e la diretta video; ha lasciato spazio a un duro scambio di posizioni tra il primo cittadino e il rappresentante di Fratelli d’Italia Alessandro Perini.

Nella dichiarazione del sindaco di Livorno Luca Salvetti relativa ai fatti accaduti al termine della sesta commissione consiliare, il primo cittadino dichiara: “subito dopo la fine dell’assemblea mi ha urlato “idiota, cretino, hai bevuto e ti fai vedere insieme a pluripregiudicati come Lenny Bottai”.

Tirato in causa dalle parole riferite da Luca Salvetti che Perini avrebbe pronunciato, Lenny Bottai interviene dichiarando:

“Perini a quanto pare è ossessionato dal sottoscritto”. L’ossessione di Perini, Bottai la spiega riferendosi al processo per l’aggressione del consigliere; “forse ha mal digerito il fatto di quando nel famoso processo mi ha accusato di averlo aspettato ed aggredito con dieci antagonisti. Poi però è venuto fuori che mi aveva dato lui appuntamento, ed ero io solo, mentre lui era con un buttafuori. Difatti da denunciante è finito come imputato per rissa”.

Per quanto riguarda il riferimento alla parola pluripregiudicato Lenny Bottai sottolinea che il suo casellario giudiziario si trova pubblico sia sul sito della Regione Toscana che su quello del Partito Comunista. Il casellario giudiziario fu reso pubblico nel 2020 in occasione delle elezioni Regionali.

In quel documento online visibile qui si può leggere che Bottai ha 1 sola condanna definitiva; una condanna ad una multa di 200 euro per dei fatti risalenti al 2007

Bottai prosegue, “Perini farebbe bene a pensare alle sue problematiche giudiziarie, più le diffamazioni nei miei confronti (riferendosi agli affitti della Spes Fortitude) e conclude: “per non parlare poi del gettone comunale pignorato dall’Erario. Credo abbia più problemi di me con giustizia e fisco”.

