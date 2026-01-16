Home

16 Gennaio 2026

Bottega della Salute di Castelnuovo della Misericordia, Fratelli d’Italia chiede chiarezza all’Amministrazione

Rosignano Marittimo (Livorno) 16 gennaio 2026 Bottega della Salute di Castelnuovo della Misericordia, Fratelli d’Italia chiede chiarezza all’Amministrazione

Rosignano Marittimo. La chiusura della Bottega della Salute nella frazione di Castelnuovo della Misericordia sta generando preoccupazione, disorientamento e un diffuso senso di abbandono tra i cittadini. Numerose segnalazioni giunte a Fratelli d’Italia evidenziano come, a oggi, non sia stata fornita alcuna comunicazione chiara e ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale sui motivi dell’interruzione del servizio, né se si tratti di una sospensione temporanea o di una chiusura definitiva, tantomeno sui tempi di una possibile riattivazione.

La Bottega della Salute rappresenta un servizio pubblico essenziale, soprattutto per le frazioni collinari e per le fasce più fragili della popolazione. L’accesso facilitato a certificazioni, servizi socio-sanitari e informazioni di pubblica utilità è per molti cittadini – in particolare anziani – uno strumento fondamentale di inclusione e supporto. La sua chiusura si inserisce inoltre in un contesto già segnato, a Castelnuovo della Misericordia, da una progressiva riduzione dei servizi di prossimità.

Fratelli d’Italia sottolinea come l’assenza di informazioni ufficiali contribuisca ad alimentare disagio e sfiducia. La comunicazione, quando affidata esclusivamente ai canali social, non può essere considerata sufficiente, soprattutto per una parte della popolazione che non utilizza questi strumenti. Anche una comunicazione semplice e diretta, come un avviso chiaro affisso nei luoghi pubblici, sarebbe stata doverosa.

Per questo motivo il gruppo pone interrogativi diretti all’Amministrazione e, in particolare, all’Assessora alle politiche sociali e inclusione e all’Assessora alla trasparenza e partecipazione, chiedendo se siano a conoscenza del problema e quando intendano fornire spiegazioni direttamente ai cittadini di Castelnuovo della Misericordia.

Secondo voci diffuse tra i residenti, la chiusura potrebbe essere legata al mancato rinnovo della concessione regionale per l’erogazione del servizio. Se così fosse, Fratelli d’Italia chiede risposte puntuali:

– è stata presentata richiesta di rinnovo?

– chi era responsabile della procedura?

– la richiesta è stata inoltrata nei tempi previsti?

– il rinnovo è stato eventualmente negato e per quali motivi?

– esistono soluzioni alternative o enti coinvolgibili per garantire la continuità del servizio?

Ad oggi, spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia, si naviga tra ipotesi e mezze informazioni, mentre cresce la percezione che eventuali responsabilità, comunali o regionali, vengano diluite nel tempo nella speranza che l’attenzione dei cittadini si affievolisca. Una prospettiva che il partito respinge con forza.

“Qualunque sia la verità – sottolineano – i cittadini hanno diritto a conoscerla in modo chiaro, trasparente e facilmente comprensibile. Pagano le tasse e subiscono disservizi crescenti: non possono essere lasciati nell’incertezza”.

Fratelli d’Italia annuncia che non abbasserà l’attenzione sulla vicenda, attivando tutte le iniziative consentite dalle leggi e dai regolamenti, pur consapevole che si tratta di percorsi spesso lunghi. Tuttavia, la soluzione più efficace e responsabile sarebbe un intervento immediato del Sindaco e della Giunta, chiamati a spiegare come intendono affrontare e risolvere il problema, restituendo ai cittadini di Castelnuovo della Misericordia un servizio essenziale e il rispetto che meritano.

Stefano Scarascia – Consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Fabio Niccolini – Ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Marino Fraioli – Membro del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia

